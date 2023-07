Calciomercato Roma, accordo UFFICIALE: ci sono le firme

Calciomercato Roma, l’accordo è ufficiale: operazione definita e contratto depositato. Ci sono anche le firme. Ecco la formula

Pinto è riuscito a piazzare un altro colpo in uscita. Si sapeva da un poco di giorni che l’operazione era ormai in dirittura di arrivo, e adesso sono pure arrivati i crismi dell’ufficialità, così come comunicato dalla Roma attraverso una nota.

Eldor Shomurodov non è più un giocatore giallorosso. Il suo passaggio è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto è stato reso noto proprio in questi minuti. Non si conoscono le cifre dell’affare, ma nei giorni scorsi si è parlato di un accordo sulla base di 9-10milioni di euro. In ogni caso, l’uzbeko, lascia Trigoria per la seconda volta in pochi mesi, visto che lo scorso anno ha giocato con lo Spezia.

Calciomercato Roma, ufficiale: Shomurodov al Cagliari

Con la maglia della Roma addosso Shomurodov ha collezionato 48 presenze realizzando 6 reti. Un bottino magro, senza dubbio, ma anche il minutaggio è stato quello che è. La Roma quindi riesce a piazzare un altro esubero – lui non era partito nemmeno per il Portogallo – e lo fa con una certa celerità soprattutto perché la questione Cagliari è uscita fuori non tantissimo tempo fa.

Un aiuto a Pinto, quindi, lo dà Claudio Ranieri, tecnico degli isolani, che ieri sera dopo l’amichevole tra la sua squadra e la Primavera giallorossa, è stato omaggiato dai ragazzi di Guidi con una maglia appunto della Roma. Shomurodov ha firmato ovviamente fino alla fine di questa stagione e dalle parti di Trigoria sperano possa fare davvero bene per poi riuscire a riscuotere la cifra la prossima estate. Adesso all’appello manca solamente Reynolds, per il quale ci sono i contatti con il Westerloo e un accordo, così come vi abbiamo spiegato da queste colonne, è stato trovato. Mancano solamente alcuni dettagli che verranno sistemati a breve per l’ufficialità anche in questo caso.