Calciomercato Roma, Juventus guastafeste: scambio lampo per Scamacca

Calciomercato Roma, il jolly della Juventus rischia di cambiare le carte in tavola: ecco cosa sta succedendo.

La trattativa che dovrebbe portare Gianluca Scamacca in giallorosso si fa sempre più complicata. Il West Ham infatti continua a fare muro ai giallorossi, respingendo categoricamente le offerte di prestito, i giallorossi hanno provato ad alzare il tiro, offrendo un prestito oneroso ancora una volta però senza garantire l’acquisto futuro a titolo definitivo.

Questo ha portato Tiago Pinto a dover seguire altre piste, come quella che porta ad Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Anche in questo caso però la trattativa non sarà affatto facile, in quanto i Colchoneros sarebbero disposti a cederlo solo davanti ad un’offerta di 21 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria.

Il rapporto tra Morata e l’Atletico potrebbe però essere compromesso, in quanto gli agenti sostengono ancora che la somma per liberarlo sia di gran lunga inferiore, ovvero circa 10 o 11 milioni di euro, questo potrebbe portare ad una rottura definitiva che potrebbe convincere la società spagnola ad abbassare le pretese.

Pinto dunque si vede costretto a continuare a trattare per l’attaccante italiano, tuttavia la Roma rischia di rimanere beffata, e l’affare di saltare definitivamente, dopo l’inserimento della Juventus, che punta a portarlo a Torino attraverso uno scambio alla pari.

Calciomercato Roma, idea di scambio Juventus-Scamacca: Kean ‘sacrificato’?

Continua dunque il muro del West Ham su Scamacca, con la società inglese che solo lo scorso anno pagò ben 40 milioni di euro al Sassuolo per portarlo in Premier League, motivo per il quale lascerà partire il ragazzo solo davanti ad una proposta che non rappresenti per il club una minusvalenza.

Non sarà facile, soprattutto perché la Roma non vuole sborsare i 35 milioni richiesti dagli Hammers. Ecco dunque che una nuova ipotesi prende quota, come riportato da Calciomercatonews.com la Juventus starebbe cercando di inserirsi per soffiare il calciatore alla Roma, ma i bianconeri possono puntare su un’arma in più.

Il club torinese sul piatto potrebbe mettere uno scambio alla pari con il giovane attaccante azzurro Moise Kean, profilo che piace al West Ham e che dunque potrebbe facilitare la chiusura dell’affare in brevi termini. Non c’è nulla di concreto per ora, se non il fatto che la Juventus ha fatto un sondaggio esplorativo per l’ex Sassuolo.

Entrambi, sia Kean che Scamacca, hanno deluso con i rispettivi club ed un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore per entrambi, in modo tale da poter ritrovare nuove motivazioni e poter tornare ad esprimersi ad alti livelli. La Roma nel frattempo è costretta ad osservare, aspettando che qualche cessione possa sbloccare le operazioni in entrata.