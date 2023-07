Calciomercato Roma, offerta raddoppiata e addio Serie A: serata decisiva

Calciomercato Roma, serata decisiva per l’addio a costo zero. Nuova offerta e ingaggio raddoppiato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano i lavori ai piani alti di Trigoria per la preparazione ad una stagione sempre più vicina e in vista della quale Tiago Pinto e colleghi sono da tempo al lavoro. Finalità principale di questa fase è quella di rinforzare lo scacchiere in modo intelligente e funzionale, andando ad ovviare alle defezioni emerse lo scorso anno e, parallelamente, lavorando con non meno veemenza a quelle uscite che, soprattutto nel corso del mese di giugno, hanno rappresentato uno dei maggiori motivi di interesse e attenzione da parte di dirigenza e proprietà.

Chiuso il bilancio di giugno, la Roma non ha certamente perso di vista la questione addii, importante soprattutto ai fini di allontanare dalla Capitale chi, da non poco tempo, risulti nel libro paga dei Friedkin senza vantare centralità o importanza all’interno dello scacchiere. Proprio mentre si attendono evoluzioni su un fronte rimasto caldo sin dai primi giorni di giugno, intanto, continua la ricerca di quello che si appresta ad essere almeno un doppio colpo in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, offerta turca raddoppiata e ore decisive: le ultime su Dominguez

Come ormai noto e chiaro, Mourinho necessita di un rinforzo in attacco e di un profilo che alimenti le risorse e le energie del centrocampo, coadiuvando chi già sia arrivato in queste settimane. Dopo Aouar, per la zona di raccordo, sono stati tanti i nomi fin qui emersi. Da McTominay a Frattesi, passando per Renato Sanches o Dominguez.

Proprio gli ultimi due, in questa fase, risultano essere oggetto di possibili novità e cambiamenti tra non molto tempo. Il portoghese continua, infatti, ad essere uno degli obiettivi più concreti della Roma, mentre per il futuro del giocatore del Bologna già in serata potrebbero arrivare novità decisive. Rientrato nella lista dei papabili elementi per rinforzare la rosa, per Dominguez si sta registrando un non flebile interessamento del Fenerbahce.

Il club turco, fin qui distintosi per una campagna acquisti molto attiva, alzerà in serata l’offerta da recapitare nella casse del Bologna, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il quale evidenzia come il club felsineo non intenda perdere a zero il giocatore, in scadenza il prossimo anno. Momenti importanti e cruciali, con Dominguez attualmente in una fase di riflessione che non lo ha ancora portato a dare il via libera, nonostante il raddoppiamento di ingaggio che deriverebbe dalla sottoscrizione del contratto recapitatogli da Istanbul.