Calciomercato Roma, Pinto non perde tempo: alternativa pronta

Calciomercato Roma, la trattativa che dovrebbe portare Renato Sanches in giallorosso sembra in dirittura d’arrivo. Ma Pinto ha già pronta l’alternativa.

Pinto cerca di chiudere. E cerca anche di farlo in tempi brevi. Sì, la questione stringe e a meno di un mese dall’inizio del campionato sono diverse ancora le caselle che dentro la Roma devono essere sistemate. Dall’attaccante al centrocampista. E, in questo secondo caso, la situazione sembra comunque essere bella indirizzata.

Il nome principale, detto che Sabitzer è andato al Borussia Dortmund, è quello di Renato Sanches, in uscita dal Psg. I contatti, così come vi abbiamo raccontato in queste ore, si sono intensificati e la sensazione è che tutto possa prendere la piega giusta nello spazio di pochissimo tempo. Ormai il giocatore è ai margini del progetto di Luis Enrique e attende solamente il via libera. Sappiamo bene che lui a Roma verrebbe di corsa. Ma ci sono ancora da sistemare i dettagli. E qualora non andasse in porto? Pinto avrebbe già pronta l’alternativa.

Calciomercato Roma, Pinto pensa a McTominay

Il nome, spuntato fuori un poco di tempo fa e che adesso è tornato in auge è quello di Scott McTominay, centrocampista in uscita dal Manchester United. Mourinho lo ho adocchiato e lo prenderebbe volentieri, un’operazione, visto il contratto in scadenza nel 2025, che si potrebbe pure fare in prestito.

Ovviamente parliamo di un’opzione secondaria, una di quelle da battere se Renato Sanches non dovesse arrivare nella Capitale. Cosa che al momento appare assai difficile visti che gli incastri stanno andando tutti per il verso giusto. La notizia dell’interesse per McTominay è riportata da forzaroma.info.