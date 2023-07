Calciomercato Roma, telefonata e addio Dybala: smentita immediata

Calciomercato Roma, smentita immediata Dybala: addio con la clausola e contatto con Marotta, ecco come è andata.

Il nome di Paulo è da tempo in grado di infiammare il cuore dei tifosi, non solo durante la sessione calcistica. L’importanza e la qualità dell’argentino, da sempre, infatti, lo pongono nell’elitaria lista di profili desiderati da club italiani e non solo, come accaduto soprattutto nel corso di questi ultimi due anni.

Circa dodici mesi fa, l’ex Juventus non a caso approdava a Roma al termine di una trattativa che aveva vissuto non poche evoluzioni e difficoltà, risentendo anche di ingerenze provenienti dalla Serie A e da tentativi esteri. La sua condizione di svincolato, unitamente alle indiscutibili capacità calcistiche, avevano attirato un’attenzione non poco veemente, rimasta vivida anche nel corso di una campagna acquisti che, al di là di nuove entrate e addii, si è distinta in casa Roma anche per una certa preoccupazione da parte dei tifosi relativamente alla possibilità di dover salutare Paulo dopo solo un anno.

In realtà, le risposte sorridenti e calme del 21 dopo Roma-Spezia avevano lasciato intendere come la volontà di continuare il neonato matrimonio ci fosse, al netto di una clausola che è rimasta, comunque, un parametro di non trascurabile importanza in termini di evoluzioni di mercato.

Calciomercato Roma, smentita la telefonata di Marotta a Dybala

Come ormai noto, nel contratto di Dybala è presenta una clausola rescissoria di 20 milioni di euro per l’Italia e una ancora più abbordabile di 12 milioni per l’estero.

Cifre quasi irrisorie se si considerano quelle attuali ma che hanno comunque fino a questo momento permesso alla Roma di mantenere una posizione di tutela, grazie alla centralità e l’upgrade contrattuale concretizzati e ai quali potrebbero seguire nuove mosse per corroborare la solidità dell’argentino all’interno del progetto Roma.

Dopo le varie notizie legate agli interessamenti esteri, però, a generare una certa attenzione era stata la ricostruzione di una presunta telefonata di Marotta al giocatore, finalizzata a sondare il terreno per la fattibilità dell’operazione. Come riferito in questi minuti da Alessandro Casarin in questi minuti, però, la ricostruzione sarebbe priva di fondamento.