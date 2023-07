Doppietta Roma: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Roma, l’affare è sempre più vicino ad una nuova definizione: può lasciare ancora una volta la Capitale. Le ultimissime.

La volontà di assecondare le richieste avanzate da José Mourinho si coniuga con la necessità di mettere a segno cessioni importanti con cui rivitalizzare il bilancio. In questa duplice ottica vanno inserite le ultime indiscrezioni che vedono protagonista la Roma.

Se da un lato i giallorossi sono ritornati con veemenza a tessere la tela per Renato Sanches e Scamacca, dall’altra hanno impresso un’accelerata importante alle diverse uscite con le quali intendono fare cassa. Sotto questo punto di vista emergono importanti novità. Dopo aver praticamente impostato la trattativa con il Sassuolo per l’approdo a Reggio Emilia di Matias Vina sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la Roma è sempre più vicina a mettere a segno un altro colpo in uscita.

Calciomercato Roma, addio Villar: opzione Getafe caldissima

Dopo le prime indiscrezioni rimbalzate nei giorni scorsi, il Granada ha mosso passi molto concreti per mettere definitivamente le mani su Gonzalo Villar della Roma. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il murciano è ormai destinato a lasciare la Capitale, con l’opzione Granada ormai da tempo on fire.

La cessione di Villar dovrebbe sbloccarsi sulla base di una valutazione complessiva di poco superiore ai tre milioni di euro. Il diretto interessato avrebbe già espresso il gradimento totale circa la (possibile) nuova destinazione. I contatti tra le parti procedono spediti e la sensazione è che la fumata bianca definitiva possa materializzarsi in tempi relativamente brevi. Trapela comunque ottimismo sulla positiva conclusione dell’affare: le parti limeranno nei prossimi giorni gli ultimi dettagli, per arrivare alla fumata bianca definitiva.