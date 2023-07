Ingaggio triplicato e addio Roma: firma in Turchia

Calciomercato Roma, i giallorossi salutano uno degli obiettivi a centrocampo. L’offerta dalla Turchia fa saltare il banco: ingaggio triplicato e addio alla Serie A.

La Roma ha disputato ieri sera la terza amichevole pre-stagionale, la prima in Portogallo. In Algarve i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 contro il Braga, lo scorso anno terza forza del campionato lusitano. José Mourinho ha lasciato in campo per tutti i novanta minuti il solo Andrea Belotti, non avendo ancora alternative nel ruolo dopo l’infortunio di Tammy Abraham. In attesa di buone notizie sul fronte del nuovo centravanti, c’è un obiettivo a centrocampo destinato a salutare la Serie A destinazione Turchia.

Sono giornate decisive in ottica calciomercato estivo per Tiago Pinto. Il manager portoghese vuole regalare a José Mourinho due rinforzi il prima possibile. Le priorità dell’ex Benfica continuano ad essere il nuovo centravanti ed un rinforzo a centrocampo per il connazionale. Per quanto riguarda il colpo offensivo la pista più calda è quella che porta a guardare a Gianluca Scamacca, che ieri ha lanciato un nuovo segnale sia alla Roma che al West Ham. Più indietro la suggestione Morata, ieri protagonista di un lungo colloquio con Simeone in casa Atletico Madrid.Mentre a centrocampo, sfumato il colpo Sabitzer dal Bayern Monaco, si cerca la fumata bianca definitiva con il PSG per Renato Sanches. Un’altra pista per il settore nevralgico di gioco dei giallorossi mirava ad un dei protagonisti del Bologna la passata stagione.

Calciomercato Roma, Dominguez saluta la Serie A: futuro in Turchia

Il campionato turco anticipa la Serie A: Nico Dominguez è ad un passo dal Fenerbahce. La squadra gialloblù sta costruendo una squadra di livello, certificata dall’ingaggio dei vari Dzeko, Becao e Tadic. Ed anche il centrocampista argentino, protagonista di una buonissima stagione nelle file del Bologna, si avvicina alla Super Lig turca.

Ad evidenziare la trattativa che porterebbe l’argentino a giocare con Edin Dzeko in Turchia è stata l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sottolinea come la distanza economica tra Bologna e Fenerbahce sia irrisoria: i turchi hanno offerto 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Gli emiliani si attendono un rilancio sui 12 milioni, con il 30%. Inoltre l’ingaggio per Dominguez sarebbe triplicato in Turchia, dagli attuali 900mila euro a stagione passerebbe a 3 milioni di euro.