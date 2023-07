Intreccio Roma-Amrabat: scippo da 20 milioni

Calciomercato, il futuro di Sofyan Amrabat si intreccia con le manovre della Roma di José Mourinho. Scippo da 20 milioni di euro già programmato a centrocampo.

Sofyan Amrabat è pronto a salutare la Fiorentina di Italiano. Dopo una stagione che lo ha visto protagonista a centrocampo, con l’exploit nel Mondiale in Qatar con il Marocco, è arrivato il momento dell’addio con il club toscano. Ed il futuro del calciatore marocchino si intreccia direttamente con le manovre in entrata in casa Roma. L’addio ad Amrabat apre allo scippo a centrocampo della squadra viola: prezzo fissato a 20 milioni di euro.

Il centrocampista classe ’96 è reduce da una stagione da protagonista, la terza con la maglia della Fiorentina. Ma l’ex Verona si è messo in mostra soprattutto grazie alle prestazione nel Mondiale in Qatar. Il calciatore ha trascinato il Marocco, sempre in campo fino alla finale per il terzo posto, vinta poi dalla Croazia. Non sfuggì ai tifosi della Roma il colloquio che José Mourinho ebbe con il centrocampista in occasione della sfida allo stadio Olimpico. Ma la Roma non ha mai seguito il marocchino, che ora sembra ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United.

Calciomercato Roma, la Fiorentina piomba su Dominguez: è lui l’erede di Amrabat

Siamo ai dettagli per l’addio alla Fiorentina di Amrabat. Come erede del classe ’96 la squadra allenata da Vincenzo Italiano, avrebbe individuato un centrocampista di Serie A accostato anche alla Roma. Parliamo dell’argentino Nicolas Dominguez, reduce da una notevole stagione nel Bologna di Thiago Motta.

Il centrocampista classe ’98 è in uscita dalla squadra emiliana e, secondo ‘La Nazione’, sarebbe la prima scelta per raccogliere l’eredità del marocchino alla Fiorentina. L’operazione Dominguez è in attesa del doppio incastro in casa viola. Da un lato l’addio imminente ad Amrabat, dall’altro il possibile ripescaggio in Conference League della squadra toscana. L’argentino lascerebbe i felsinei per approdare alla corte di Italiano, per una cifra che oscilla sui 20 milioni di euro. In tal caso si restringerebbe ancora di più la rosa dei candidati a centrocampo per Tiago Pinto in casa Roma.