Roma, siparietto Mourinho-Amrabat: tifosi scatenati sui social

La Roma supera senza patemi la Fiorentina allo stadio Olimpico. Non è sfuggito il siparietto tra José Mourinho e Sofyan Amrabat, che ha scatenato i tifosi

La Roma risponde presente alla corsa al piazzamento Champions in Serie A. La squadra giallorossa ha superato in agilità la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ancora una volta decisivo Paulo Dybala, autore di una doppietta da urlo allo stadio Olimpico. Oltre alla vittoria non è sfuggito un siparietto a bordo campo che ha avuto protagonisti José Mourinho e Sofyan Amrabat, ed ha scatenato i tifosi sui social network.

La Roma trova continuità di risultati contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Decisivo ancora una volta Paulo Dybala, che ha sfruttato al meglio il doppio assist di Tammy Abraham. La squadra giallorossa è riuscita a capitalizzare al meglio il vantaggio numerico, causato dall’espulsione del terzino Dodò nel primo tempo di gara. L’attaccante argentino ha siglato una doppietta che ha fatto scatenare lo stadio Olimpico, la Roma non perde il treno per la corsa al piazzamento in Champions League in Serie A. Non è sfuggito ai tifosi giallorossi un siparietto a bordo campo che ha visto José Mourinho a colloquio con il centrocampista Sofyan Amrabat.

Roma-Fiorentina, Mourinho a colloquio con Amrabat: tifosi scatenati sul web

Il tecnico portoghese si è intrattenuto in un fitto colloquio con il centrocampista della squadra toscana. Il fatto non è passato in cavalleria per i tifosi giallorossi, che hanno rilanciato la foto del colloquio tra l’allenatore della Roma ed il centrocampista marocchino.

A tanti tifosi l’episodio ha ricordato il fitto colloquio intercorso tra lo stesso José Mourinho e Paulo Dybala, giustiziere della Fiorentina. Lo scorso anno, quando la Juventus arrivò a giocare allo stadio Olimpico, il tecnico giallorosso si intrattenne proprio con l’argentino a bordo campo. Sui social network tanti tifosi giallorossi hanno messo a paragone i due colloqui, indicando il marocchino come prossimo rinforzo ideale per il centrocampo giallorosso.