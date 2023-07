“Non lo sappiamo”: bomba Morata, sono usciti allo scoperto

Il futuro di Alvaro Morata continua a tenere banco senza soluzione di continuità. L’ultimo annuncio non può passare inosservato.

Da Renato Sanches ad Alvaro Morata, passando per Gianluca Scamacca senza tralasciare eventuali sorprese. Sono questi i profili attorno ai quali sta ruotando il mercato in entrata di una Roma che vuole fare il possibile per accontentare le richieste di José Mourinho.

Segnali importanti stanno arrivando sia da Parigi che da Londra: il lavoro ai fianchi svolto da Tiago Pinto sembra aver aperto i primi varchi importanti, anche se bisognerà limare la distanza che intercorre tra l’offerte della Roma e le richieste del West Ham e del Psg. Il tutto senza accantonare la pista che porta allo spagnolo dell’Atletico Madrid, la cui permanenza ai Colchoneros è tutt’altro che scontata. Il muro eretto dall’Atletico, però, si sta rivelando difficile da scardinare: i sondaggi esplorativi effettuati a stretto giro di posta dall‘Inter e dalla Roma per adesso non hanno portato a sbocchi concreti.

Futuro Morata, Koke allo scoperto: “Non sappiamo se resterà”

Il fatto che Morata sia stato schierato titolare nel corso dell’ultima amichevole dell‘Atletico può essere visto come un indizio di mercato le cui vie, però, sanno essere infinite. E così sorprenderebbe fino ad un certo punto la cessione dell’ex attaccante della Juventus, che comunque fa gola in Serie A e non solo.

A parlare della situazione legata a Joao Felix e a Morata è stato Koke, che ha espresso il suo punto di vista in merito alle ultime voci sui due attaccanti dell’Atletico. Ecco quanto riferito a tal proposito: “Joao Felix e Morata sono calciatori importanti a livello mondiale: sono professionisti e daranno tutto fino a quando saranno qui. Non sappiamo se continueranno con noi, ma fino al giorno in cui saranno qui la prima cosa è avere rispetto per la società e per i compagni oltre che dare tutto per la squadra.”