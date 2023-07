Penalizzazione ufficiale, il campionato parte in salita: sono 2 i punti che il Tribunale Federale della Figc ha tolto alla squadra retrocessa

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria. Sì, il tecnico rientrato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, partirà con il meno in classifica. Due punti di penalizzazione infatti sono stati inflitti dal Tribunale Federale della Figc al club ligure.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Sampdoria (Serie B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023”.

Penalizzazione ufficiale, la Serie B è nel caos

Tutto il campionato cadetto comunque non vive un momento semplice. Anche perché, come sappiamo, ci sono pure due ricorsi da discutere e anche in maniera veloce. Quello del Lecco e quello della Reggina, entrambe escluse dal campionato che si sono rivolte al Tar. Per loro la sentenza arriverà il 2 agosto, anche in questo caso la data è ufficiale.

Intanto lo start al campionato si avvicina e non si conoscono ancora le squadre che ne prenderanno parte. Una situazione al limite visto che ancora per la Serie B la data è quella del 20 agosto. Di ufficiale comunque, al momento, c’è pure questa penalizzazione, che però il club doriano, appena retrocesso dalla Serie A, aveva quasi messo in preventivo.