Accordo a un passo, si chiude in 48 ore: ha vinto la Roma

Calciomercato Roma, l’affare è entrato nelle sue battute conclusive: la fumata bianca è ormai sempre più vicina. Dead-line fissata, intesa imminente.

Una delle telenovelas che da settimane ha calamitato l’attenzione in casa Roma potrebbe vivere i suoi titoli di coda. Non è un mistero che la ricerca del centrocampista sia diventato uno dei temi d’attualità in casa giallorossa. Alla luce delle ultime dinamiche di mercato, Tiago Pinto ha deciso di sferrare l’assalto convinto a Renato Sanches.

Dopo un tira e molla durato per settimane, il muro eretto dal Paris Saint Germain per il portoghese si sarebbe definitivamente sgretolato. I parigini, che fino a questo momento avevano sempre rifiutato l’ipotesi di imbastire l’operazione in prestito con diritto di riscatto, avrebbero fatto marcia indietro, avvicinandosi sensibilmente alla proposta avanzata dalla Roma consistente in un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, passi concreti per Renato Sanches: traguardo sempre più vicino

Staremo a vedere se in che modo l’ostacolo sarà arginato e a quale costo. Sta di fatto che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, l‘accelerata della Roma avrebbe portato alla prima vera svolta dell’affare.

Tiago Pinto, infatti, forte dei contatti positivi degli ultimi giorni, conterebbe di chiudere l’operazione Renato Sanches in tempi relativamente brevi. Ma c’è di più. I capitolini, infatti, sperano di mettere le mani sul portoghese del Psg nelle prossime 24/48 ore. Avendo già trovato l’accordo di massima con il calciatore, la Roma intende affrettare il termine ultimo dell’operazione per regalare a José Mourinho il nuovo centrocampista. I contatti degli ultimi giorni avrebbero sortito gli effetti sperati, al punto che trapela diffuso ottimismo sulla positiva definizione dell’affare. Renato Sanches e la Roma, insomma, non sono mai stati così vicini. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per scrivere la parola fine ad una trattativa lunga e complessa. Staremo a vedere cosa succederà.