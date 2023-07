Calciomercato Roma, arriva il doppio no: 20 milioni per Renato Sanches

Calciomercato Roma, trattativa ad oltranza: i giallorossi non perdono tempo e vogliono trovare la quadra definitiva.

In attesa di definire altre cessioni importanti dalle quali poter risparmiare un lauto tesoretto da poter reinvestire, la Roma si sta concentrando anche sulle mosse in entrata per provare a soddisfare le richieste di José Mourinho.

Tra gli obiettivi di mercato dei giallorossi impossibile non menzionare due profili da tempo nei radar di Tiago Pinto: Renato Sanches e Gianluca Scamacca. Sia per il portoghese del Paris Saint Germain che per il bomber italiano del West Ham si registrano significative aperture, anche se al momento il cerchio non è stato ancora chiuso in tutti i suoi aspetti. Il grande lavoro ai fianchi svolto dal GM della Roma soprattutto per il lusitano del Psg, però, potrebbe sortire i suoi frutti a stretto giro di posta. Almeno questo è l’auspicio della Roma, che ha messo sul tavolo dei transalpini una proposta articolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, si tratta ad oltranza per Renato Sanches: affare complessivo da circa 20 milioni

Secondo quanto evidenziato da Sky, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti, che vedranno apprendisti nella prossima settimana. Il nodo principale non riguarda soltanto la formula dell’operazione, ma anche le cifre sulle quali modulare la trattativa. Il Psg, infatti, non avrebbe ancora dato il via libera alla cessione di Renato Sanches sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma non è finita qui.

I neo campioni di Francia, infatti, continuano a valutare il proprio centrocampista non meno di 20 milioni di euro e fino a questo momento non hanno abbassato le pretese. Si tratta di una valutazione sicuramente importante, che la Roma attualmente non sarebbe intenzionata a ‘pareggiare’. Formule e cifre, dunque, saranno l’oggetto principale dei colloqui dei prossimi giorni, che stando così le cose potrebbero rivelarsi decisivi.