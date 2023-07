Calciomercato Roma, firma bianconera fino al 2027: sorride anche Pinto

Calciomercato Roma, firma fino al 2027 e nuovo incasso Pinto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni attualmente ancora aperte e vivide in casa Roma, laddove si sta registrando da tempo una certa attenzione per gli aspetti legati al rinforzo della squadra ma anche per quelle che dovevano e dovranno essere le uscite da concretizzare ai fini del rispetto di parametri economici di cui ormai noto ai più.

Dopo il lavoro svolto nel mese di giugno, Tiago Pinto è atteso adesso da una fase certamente non meno importante, caratterizzata dall’avvicinarsi della stagione e dalla consequenziale necessità di accelerare i tanti discorsi relativi a trattative e scenari di mercato. Il tutto sempre nel pieno dell’osservazione duplice di entrate e uscite, con le prime adesso certamente meno urgenti rispetto allo scorso mese e le seconde assumenti un valore fondamentale ai fini di una felice calibrazione della rosa da consegnare a Mourinho prossimamente.

Calciomercato Roma, firma bianconera vicina: Pinto incassa così

Come ormai noto, la concretizzazione dei giusti incastri in uscita potrebbe permettere di liberare nuovi posti e continuare l’epurazione di una squadra apparsa non poche volte satura nel corso di questi anni, in seguito all’arrivo di elementi rivelatisi poi meno importanti e funzionali del previsto. Il tutto, ovviamente, acuendo anche le entrate economiche che potrebbero essere però generate anche da altre strade.

Scenari recenti come, su tutti, quello relativo all’approdo di Davide Frattesi all’Inter ha testimoniato come le casse del club possano essere rimpinguate anche da vecchi accordi contrattuali. Ne è un esempio anche la situazione di Fuzato e quella relativa ad un Cengiz Under ormai sempre più vicino al ritorno in Turchia. Dopo l’esperienza non felicissima in Turchia e gli anni in Francia, l’ex 17 giallorosso è adesso molto vicino al Fenerbahce. Il trasferimento, secondo Nicolò Schira, sarebbe ormai imminente, con contratto fino al 2027 pronto.

Una situazione che interessa certamente anche la Roma, che nel luglio 2021 chiudeva l’accordo con l’OM per un prestito con diritto di riscatto (poi esercitato per trasmutazione in obbligo) fissato a 8.4 milioni di euro, ai quali si aggiungeva anche il 20% sulla futura rivendita.