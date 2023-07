Calciomercato Roma, gioiellino nel mirino: “Decisione migliore per il suo futuro”

La rivelazione dell’agente fuga ogni tipo di dubbio: ecco quanto riferito su uno dei gioielli nel mirino della Roma. Le ultimissime.

L’opportunità di ringiovanire l’organico unita alla volontà di seguire le direttive di José Mourinho per implementare l’organico a disposizione dello Special One, andando incontro alle sue esigenze del tecnico: queste le direttrici lungo le quali si sta incanalando la sessione estiva di calciomercato della Roma, che sta vivendo giorni di apparente tranquillità.

In realtà Tiago Pinto sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti, facendo leva sulle diverse uscite che potrebbero essere perfezionate a stretto giro di posta. Da Reynolds a Villar passando per Vina: si tratta di cessioni che, in modi e in tempi diversi, aiuteranno la Roma a muoversi in altri settori del campo. A centrocampo il nome più caldo resta sempre quello di Renato Sanches, ma al momento il Psg non si schioda dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro. I parigini, inoltre, sarebbero piuttosto recalcitranti ad imbastire la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta ad oltranza.

Calciomercato Roma, l’agente di Baldanzi allo scoperto: “Ci sono diverse squadre interessate”

Un calciatore che in realtà non è mai sparito dai radar della Roma è Tommaso Balzanzi, gioiellino in forza all’Empoli che lo scorso anno si è reso protagonista di una stagione da urlo. Qualità, tecnica, abilità nello stretto e capacità di interpretare al meglio diverse fasi di gioco: queste alcune delle caratteristiche del funambolico jolly italiano, che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club italiani.

In tempi e in modi diversi Juventus, Napoli e Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. A tal proposito, intercettato dai microfoni di calciomercato.it, l’agente del calciatore, Federico Pastorello, ha confermato l’interesse delle big per il suo assistito. Ecco quanto dichiarato: “È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, anche se al momento non è arrivata alcuna proposta ufficiale. Lui ad Empoli sta benissimo e penderemo la decisione migliore per il suo futuro.”