Calciomercato Roma, magia giallorossa: la formula che sblocca l’affare

Calciomercato Roma, arrivano ulteriori aggiornamenti sullo stato della trattativa che vede protagonista uno degli obiettivi dei giallorossi.

Sono ore frenetiche in casa Roma, sia sul fronte entrata che su quello uscite. Mentre la compagine di Mourinho è impegnata nella seconda parte del raduno in Portogallo per preparare al meglio l’inizio della stagione, l’area mercato giallorosso è al lavoro per riuscire a completare l’organico in tempi relativamente brevi.

Dopo la fase di apparente stand-by intercorsa nelle ultime settimane, la sensazione è che sia sul fronte Scamacca che su quello Renato Sanches la doppia svolta possa materializzarsi a stretto giro di posta. Non trascurando l’importanza delle cessioni che i capitolini proveranno a mettere a segno, per puntellare la zona nevralgica del campo la scelta sembrerebbe essere ricaduta sul centrocampista lusitano del Paris Saint Germain, che Luis Enrique non considera incedibile.

Calciomercato Roma, intrigo Renato Sanches: la conferma arriva dal Portogallo

Fino a qualche giorno fa, però, la compagine transalpina aveva eretto un vero e proprio muro. Il Psg aveva infatti esternato il desiderio di intavolare la trattativa per la cessione del suo centrocampista solo a titolo definitivo. Dal canto suo la Roma non ha cambiato posizione: sin dai primi sondaggi esplorativi, i giallorossi avevano caldeggiato la possibilità di avallare l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Modalità che parrebbe adesso intrigare anche il Psg, che avrebbe cominciato a lanciare dei segnali d’apertura.

Un’ulteriore conferma arriva dal Portogallo. Secondo quanto evidenziato da maisfutebol.pt, infatti, la Roma sarebbe più vicina a mettere le mani su Renato Sanches, che potrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Chiaramente c’è ancora da limare la distanza tra richiesta ed offerta; il nodo, infatti, resta l’entità del riscatto che i giallorossi andrebbero eventualmente a versare nelle casse del Psg. Ad ogni trapela comunque un diffuso ottimismo sulla bontà della trattativa, anche tutte le parti in causa vorrebbero portare a termine. Staremo a vedere se la svolta definitiva potrà materializzarsi già nei prossimi giorni.