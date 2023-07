Calciomercato Roma, nuovi contatti: settimana decisiva

Pinto può accelerare per portare a Roma un obiettivo di calciomercato per cui sta trattando da diverse settimane con il club

La campagna acquisti della Roma ancora non è stata del tutto definita, con i giallorossi che necessitano ancora di un paio di innesti. Secondo José Mourinho, alla rosa mancano ancora un attaccante e una mezzala che possa rendere il gioco più offensivo unendo qualità e quantità nella mediana. Per questo lo Special One ha dato mandato al general manager di sbloccare due affari di calciomercato.

Il primo è quello per ‘attaccante, che è molto più importante. Riuscire a risolvere la questione in avanti è di vitale importanza, visto che il ruolo delle punte è fondamentale in ogni squadra. Nel calcio moderno sono pochi i club che giocano senza un vero e proprio centravanti. Negli anni passati ci sono stati molti esempi di squadre simili, ma Mourinho preferisce di gran lunga giocare con una punta di ruolo e di peso in avanti.

Per questo nel mirino ci sono Scamacca e Morata, che possono garantire qualità. Per prenderli, però, sarà necessario convincere il West Ham e l’Atletico Madrid, che non hanno nessuna intenzione a fare sconti per i due calciatori. Tiago e José, però, stanno spingendo per prenderli e non abbandonano le piste.

Calciomercato Roma, prossimi giorni decisivi per Sanches

A centrocampo, il nome caldo era quello di Marcel Sabitzer, austriaco di 29 anni che ha deciso di vestire la maglia del Borussia Dortmund. Oltre all’ormai ex Bayern Monaco, nel mirino c’erano anche Scott McTominay e Renato Sanches. Quest’ultimo è salito in pole position e la trattativa è in stato avanzato.

Il portoghese, infatti, vorrebbe anche approdare nella Capitale, ma c’è da convincere il Paris Saint-Germain. Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è ancora distanza tra la Roma e i francesi, ma i prossimi giorni saranno decisivi. Il club, infatti, tornerà dalla tournée in Giappone e dopo quel giorno si potranno intavolare nuovi contatti tra le parti per raggiungere un accordo. Questo dovrebbe avvenire in prestito, anche se i parigini vorrebbero cedere il portoghese a titolo definitivo.