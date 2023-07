Calciomercato Roma, offerta in arrivo dall’Arabia: attesa e incasso Pinto

Calciomercato Roma, addio immediato e offerta in arrivo l’Arabia Saudita viene incontro anche a Tiago Pinto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gli scenari di mercato aperti in questo momento in casa giallorossa ben riflettono la vivezza e l’importanza dell’attuale campagna acquisti, ancora non entrata pienamente nel vivo per tutte le squadre ma certamente prossima ad andare incontro a snodi ed evoluzioni potenzialmente decisive per l’apparecchiamento della prossima stagione. Quest’ultime, come ormai noto, non passeranno però solo dai nuovi approdi quanto, piuttosto, dalla concretizzazione di un equilibrio tra entrate e uscite.

Superata la fase più importante sul fronte degli addii, restano ancora diverse le situazioni da affrontare da questo punto di vista, soprattutto se si considera il risvolto economico di un piano epurativo avviato dagli addetti ai lavori a partire dal mese di giugno. I nomi rientranti nella lista degli esuberi restano, seppur meno presenti rispetto a qualche settimana fa, e rappresenteranno in questa fase motivo di grande attenzione ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, offerte arabe in arrivo per Zaniolo: Pinto può incassare così

Parallelamente a questo duplice binario di scenari, va evidenziato come ci sia in questa fase una serie di trattative slegate dal mondo Roma ma rispetto alle quali il club giallorosso vanta una posizione comodamente passiva quanto importante. Proprio nei giorni più importanti per Renato Sanches e potenzialmente decisivi per gli snodi di scenari come quello di Morata o Scamacca, infatti, quanto accade lontano dalla Capitale potrebbe avere risvolti anche in casa giallorossa.

In particolar modo, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sugli interessamenti arabi per Nicolò Zaniolo, circa i quali arrivano novità di non poco conto. Dopo l’incasso per il passaggio di Frattesi all’Inter e l’avvicinarsi di Under al Fenerbahce, infatti, anche l’eventuale approdo dell’ex 22 potrebbe portare introiti al club. Questo alla luce dell’accordo sottoscritto con il Galatasaray nella campagna acquisti invernale, che prevedeva il riconoscimento di un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione.

Sulle tracce di Zaniolo si muovono da tempo club sauditi e, secondo la suddetta fonte, dopo gli interessi delle scorse settimane, potrebbero a breve essere formulate offerte.