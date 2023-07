Calciomercato Roma, visite e firma: data fissata

Calciomercato Roma, visita mediche e firma fissate. A inizio settimana prossima si decide tutto. Ormai la questione è risolta

Un altro addio. Ormai certo. Ma la destinazione è diversa rispetto a quella che abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane. Sì, è vero, il futuro si conosce già da qualche giorno. Adesso quello che manca è solamente l’ultimo passo. L’ufficialità, che arriverà solamente dopo le visite mediche.

La questione riguarda il futuro di Matias Vina, difensore uruguaiano che non tornerà a giocare al Bournemouth in Inghilterra e nemmeno in un altro club di Premier League. Da un poco di giorni la sua destinazione è in Italia, al Sassuolo, per confermare quell’asse che c’è tra i due club. E questa soluzione ormai è confermata da Gianluca Di Marzio, che ha svelato la data delle visite mediche e della firma del contratto del giocatore.

Calciomercato Roma, Vina al Sassuolo: lunedì le visite

Il terzino sinistro lunedì sosterrà le visite mediche con il club emiliano e poi firmerà il contratto che lo legherà per la prossima stagione alla squadra allenata da Dionisi. Operazione che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto, a differenza degli altri due affari che proprio con il Sassuolo sono stati chiusi nello scorso mese di giugno, quando in un colpo solo e per un totale di 10milioni di euro sono stati ceduti Volpato e Missori.

Adesso lo stesso percorso lo farà Vina, ormai ai margini del progetto tecnico di Mourinho, che sperava di trovare una sistemazione. Accontentato. Adesso come esubero rimane solamente Reynolds, ma è questione di ore, al massimo di giorni, poi questo tassello andrà anche lui al posto giusto.