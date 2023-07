Morata alla Roma con lo sconto, pressing e deadline fissata

Calciomercato Roma, Mourinho insiste per Morata: c’è la data per prenderlo con lo sconto. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono ancora numerose le questioni da risolvere in casa giallorossa, come emerso dall’attenzione fin qui condotta da Tiago Pinto e colleghi per la risoluzione di una serie di aspetti decisivi per ben affrontare il prossimo campionato. Proprio mentre continua il lavoro in uscita da parte di dirigenza e proprietà, ben consapevoli di poter continuare a seguire la falsariga del lavoro epurativo dello scorso mese, non mancano certamente aggiornamenti ed evoluzioni sul fronte in entrata.

Dopo aver arricchito la rosa con ben quattro nomi nuovi, approdati al termine di valutazioni che hanno considerato soprattutto funzionalità ed economicità dell’approdo, ai piani alti di Trigoria si sta cercando di chiosare la campagna acquisti con almeno un’altra coppia di nomi, che vadano bene ad ovviare a quelle che sono le primarie esigenze della rosa attuale. Non a caso, dunque, insieme ad un Renato Sanches sempre più vicino, i nomi più caldi continuano ad essere legati al rinforzo in attacco, per il quale da circa un mese si monitorano gli scenari di Scamacca e Morata.

Calciomercato Roma, Morata con lo sconto: pressing per il via libera dall’Atletico

Diversi per età e caratteristiche, Gianluca ed Alvaro differiscono anche per l’attuale posizione dei rispettivi club, con i quali Tiago Pinto ha cercato da tempo di appurare i margini per le rispettive fattibilità delle operazioni. La volontà dell’ex Sassuolo rispecchia pienamente quella del club giallorosso che, alle giuste condizioni, lo porterebbe volentieri in Italia.

Diversa ma simile la situazione di Morata, accostato anche a Inter, Juventus e Milan in questi mesi ma non certo scontento degli accostamenti a Mourinho e al possibile ritorno dall’amico ed ex collega Dybala. Il grande ostacolo, come noto, è stato fin qui rappresentato dalla clausola rescissoria che, a detta dell’Atletico, deve raggiungere i circa 20 milioni di euro. Il giocatore, dal proprio canto, cerca da tempo un via libera a cifre più basse.

Proprio su questo aspetto, Francesco Balzani evidenzia come lo spagnolo stia esercitando pressione per far valere quell’accordo verbale che dovrebbe portarlo a liberarsi grazie ad una clausola compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro, come stabilito in sede di rinnovo. La speranza di Mourinho di poterlo allenare non è ancora scemata e ad agosto la Roma farà un ultimo tentativo per cogliere uno spiraglio.

La strada del prestito non è ancora da considerarsi esclusa, al netto della consapevolezza che l’impossibilità di usufruire del Decreto Crescita rappresenti un fattore di importanza non trascurabile e, soprattutto, un elemento tutt’altro che coadiuvante per accontentare allenatore e club.