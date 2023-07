Serie A snobbata e decisione presa: vola da Messi

Calciomercato Roma, mezza Serie A snobbata dal giovane talento argentino che ha deciso di andare a giocare con Messi

Niente Serie A. Eppure, per lui, c’erano stati gli interessi di diversi club della massima serie, anche della Roma, ad esempio. Ma poi l’infortunio che lo ha costretto ai box per un poco di tempo ha bloccato la situazione. Adesso ha deciso di andare a giocare con Messi, in America, all’Inter Miami.

Il club americano si assicura uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. In passato lo hanno seguito come detto il club giallorosso, il Sassuolo, la Fiorentina e un occhio ce lo aveva messo sopra anche l’Atalanta. Ma Farias ha deciso di accettare l’offerta della squadra di Beckham. Facundo Farias del Colon vola negli Stati Uniti.

Serie A snobbata, va in America

Classe 2002, il trequartista di Santa Fe ha già alle spalle 95 presenze con la prima squadra del Colón. Un talento di quelli che nel corso dei prossimi anni potrebbe sicuramente fare la differenza. Lo sbarco in Serie A, comunque, era stato bloccato dal problema al ginocchio dello scorso autunno, altrimenti probabilmente le attenzioni sarebbero rimaste belle alte nei suoi confronti.

Niente di tutto questo, insomma. Ha deciso di andare all’Inter Miami che ha appena portato in squadra Messi, Busquets e anche Jordi Alba. Andrà a giocare con quello che probabilmente è stato il suo idolo, con la possibilità anche di prenderci qualche segreto per migliorare quelle che già sono le sue qualità tecniche. In poche parole, Serie A di nuovo snobbata, con un accordo, secondo quanto riportato da Goal.com, sulla base di 5milioni di dollari più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.