Trattativa ad un passo dalla definizione: bancomat Roma

Si sblocca l’ennesimo affare del calciomercato giallorosso, la trattativa sembra ormai ad un passo dalla chiusura: si aspettano solo le firme

Organizzare al meglio il mercato non è semplice, soprattutto se si deve fare i conti con una situazione economica molto delicata, come quella in cui appunto si trova la Roma. La mancata qualificazione in Champions League è costata in termini economici più di 50 milioni alla società, che si è trovata anche a dover fare i conti con la Uefa proprio a causa del bilancio.

La società è stata infatti costretta a far registrare 30 milioni di plusvalenze, per non andare incontro a multe pesanti proprio da parte della Uefa. L’obbiettivo non è stato raggiunto per pochi milioni, cosa che ha concesso alla società di ricevere solo una piccola ammenda.

A rendere tutto ancora più difficile ci ha pensato l’infortunio di Tammy Abraham, principale indiziato a lasciare la capitale in questa finestra di mercato. La sua cessione poteva fruttare quasi 40 milioni di euro, ma l’infortunio ha rimandato la cessione al prossimo anno, verosimilmente a cifre decisamente più basse. Le casse societarie però potrebbero essere presto rimpinguate grazie ad un’altra cessione ormai in dirittura d’arrivo.

Trattativa vicinissima alla chiusura: Pinto passa all’incasso

Le trattative in uscita giocheranno un ruolo chiave nel calciomercato della Roma, che anche a causa del mancato accesso in Champions si ritrova in una situazione economica molto difficile, che ha portato la società a cercare soluzioni a parametro zero.

Vendere tutti gli esuberi, ma soprattutto farlo nel più breve tempo possibile, può risultare determinante, in quanto permetterebbe di sbloccare anche un’altra operazione in entrata, verosimilmente quella di Gianluca Scamacca o di Alvaro Morata, per i quali i rispettivi club chiedono 35 e 20 milioni.

Secondo quanto riportato da Checco Casano su Twitter la Roma potrebbe passare ancora all’incasso. Il Marsiglia sarebbe infatti molto vicino a cedere il Turco Under al Fenerbache in un operazione da 9-10 milioni compresi di bonus. I giallorossi vantano una percentuale del 20% sulla rivendita, e dunque nel caso si formalizzasse l’affare la società incasserebbe circa 2 milioni di euro.