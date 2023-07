Barella al posto di Renato Sanches: assist al bacio per la Roma

Calciomercato Roma, dall’affondo per Barella ai possibili risvolti sul fronte Renato Sanches. Nuovo colpo di scena.

Quella che sta per cominciare è una settimana molto importante per la Roma. Le strategie dei giallorossi sul mercato, infatti, si sono delineate in modo piuttosto chiara. Mentre gli uomini di José Mourinho sono impegnati nel ritiro portoghese per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione, Tiago Pinto è al lavoro per migliorare quei reparti che necessitano di ulteriori rinforzi.

Nella lista di obiettivi stilata dal GM della Roma il profilo di Renato Sanches è cerchiato a caratteri cubitali. Il centrocampista portoghese del Psg è balzato in pole position, con i giallorossi che, dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, sperano di riuscire a chiudere il cerchio anche con i parigini. Fino a poche settimane fa i francesi sembravano non essere disposto ad accettare la richiesta formulata dalla Roma, consistente in un prestito con diritto di riscatto. In realtà il lavoro ai fianchi svolto dai capitolini sta per sortire i suoi frutti.

Calciomercato Roma, sondaggio del Psg per Barella: via libera Renato Sanches

Oltre a sistemare definitivamente l’affare Scamacca, nei prossimi giorni sono attesi contatti decisivi con il Psg per chiudere anche la questione Renato Sanches. Del resto Luis Enrique ha dimostrato di non considerare il portoghese una priorità per il suo scacchiere tattico, anzi. Accomodatosi in panchina nelle ultime amichevoli del Psg, l’ex Bayern è pronto a cambiare aria, tuffandosi in una nuova esperienza.

Che il Psg abbia altri piani per rinforzare il proprio organico è confermato indirettamente dall’indiscrezione rilanciata da Sebastiano Sarno. Secondo quanto riferito, infatti, i Campioni di Francia avrebbero messo gli occhi su Nicolò Barella. Un sondaggio esplorativo e nulla di più, al momento. Del resto l’ex Cagliari, vice capitano dell’Inter, è un pilastro dello scacchiere di Inzaghi al quale dovrebbe aggiungersi a stretto giro di posta anche Samardzic. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite: nel caso di un’offerta irrinunciabile, ad esempio, non sono esclusi colpi di scena. Ad ogni modo la strada della Roma per Renato Sanches è ormai spianata: manca sempre meno per mettere a posto tutti gli incastri…