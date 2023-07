Dalla Roma alla Juventus: ‘ritorno’ a sorpresa, svolta immediata

Dalla Roma alla Juventus, i bianconeri tentano il colpaccio a sorpresa puntando ad un “ritorno” a sorpresa: ecco la svolta immediata

La profonda crisi economica che sta colpendo i club italiani si sta nettamente ripercuotendo sul mercato. Finora sono poche le squadre che si sono mosse in entrata, soprattutto senza essere costrette a cedere i pezzi pregiati della rosa.

La Roma sta senza alcun dubbio organizzando al meglio il mercato, con Tiago Pinto che ha chiuso diverse operazioni in entrata, tra cui quelle che hanno portato nella capitale il difensore ex Francoforte Ndicka ed il centrocampista ex Lione Aouar, rispettivamente classe 1999 e 1998.

La bravura del gm giallorosso è stata quella di riuscire a cedere solo gli esuberi, senza quindi andare ad indebolire la rosa titolare, che ad oggi conta tutti i suoi effettivi. Non si può dire lo stesso degli altri club di A, tra chi ha perso vari titolari, come ad esempio l’Inter che ha perso Onana, Brozovic, Dzeko e Skriniar, o il Milan, che si è visto portare via Sandro Tonali per oltre 70 milioni di euro, cifra che è stata comunque reinvestita sul mercato con gli arrivi di Pulisic, Okafor e Loftus-Cheek.

Anche la Juventus ha risentito di questa crisi, i bianconeri infatti vorrebbero cedere alcuni giocatori della rosa, Vlahovic o Chiesa su tutti, mentre in entrata potrebbero puntare proprio all’ex Roma.

Dalla Roma alla Juventus: clamoroso ritorno in Serie A

Così come la Roma, anche la Juventus si trova in una delicata situazione economica. I bianconeri inoltre sono ancora in attesa della sentenza della Uefa, che potrebbe decidere di fare fuori la società torinese dalla prossima Conference League Tutto questo ha senza alcun dubbio rallentato le operazioni in entrata, e la società ha anche cominciato a sondare il mercato per la cessione di alcuni titolari.

Per quanto riguarda gli acquisti i dirigenti bianconeri hanno solo provato a sondare alcuni nomi, tra cui quello dell’attaccante belga ex Inter Romelu Lukaku, dopo il gelo nella trattativa con i neroazzurri, ma potrebbe non essere l’unico ex che potrebbe approdare a Torino.

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercatonews.com sarebbe stato offerto l’ex Roma Gini Wijnaldum, che è ritenuto un esubero dal Psg e che potrebbe dunque lasciare Parigi. Per ora per la Juventus questa non è una pista calda, in quanto Giuntoli segue con attenzione Frank Kessie, ritenuto il primo obbiettivo dalla dirigenza juventina, tuttavia la trattativa non sarà semplice, ragion per cui il nuovo ds potrebbe ripiegare sull’olandese ex Roma.