Hanno mollato Morata: rimane solo la Roma

Hanno mollato Morata, decisione del presidente che ha deciso di virare verso altre soluzioni. In corsa a questo punto rimane solamente la Roma

In corsa, seria, rimane solo la Roma. O almeno, così sembra. Sì, perché l’idea Morata, nonostante i costi importanti che ci sono dietro, non è mai tramontata dalle parti di Trigoria. Certo, c’è da dire che è Gianluca Scamacca il primo obiettivo giallorosso, soprattutto per rimanere dentro quelli che sono i parametri del FPF.

Comunque, la notizia di questa mattina, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è che l’Inter si è praticamente tirata fuori dall’operazione Morata. Per volontà del presidente Zhang che nonostante quelle che sarebbero le pressioni di Inzaghi – le stesse d Mourinho che preferirebbe lo spagnolo all’italiano – ha in mente per la prima linea nerazzurra altri nomi. Che non coincidono con quelli che sono i costi per un trentenne. Forte sì, ma ormai verso la parte finale della carriera.

Hanno mollato Morata, l’Inter cambia obiettivo

Ora, mettiamo le cose in chiaro: senza un’apertura dell’Atletico Madrid – magari verso il prestito con un obbligo di riscatto – non c’è nessuna possibilità che lo spagnolo possa arrivare a Trigoria ma come spiegato prima la pista non è mai tramontata. E chissà, magari, si potrebbe riaprire improvvisamente.

Difficile ovviamente questo possa succedere, ma non si sa, nel mercato abbiamo capito che tutto realmente può succedere. Magari ci potrebbe anche essere il pressing di Pinto e con i Friedkin che potrebbero dare il via libera. Ma servirebbero delle cessioni importanti, come quella di Ibanez ad esempio: anche se per il difensore brasiliano di offerte concrete fino al momento non ne sono arrivate. E questo è un problema. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma rimane ovviamente una cosa: Scamacca è in pole position.