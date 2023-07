“Magari Mourinho potesse scegliere”: la sentenza definitiva arriva in diretta. Ecco le parole del dirigente sulla Roma

Il mercato della Roma al centro del dibattito. Con un occhio particolare anche a quello che potrebbe essere il pensiero di Mourinho. Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto durante la diretta Twicth di calciomercato.it in onda su TVPLAY esprimendo il proprio pensiero su quello che fino al momento è stato il mercato della Roma.

“Credo che la Roma si sia mossa bene, stanno lavorando per dare tutte le pedine all’allenatore e per cercare di migliorarsi. Manca ancora qualcosa ma a tutte le squadre manca ancora qualcosa, manca un mese alla fine del mercato, l’importante non è fare alla svelta, ma trovare i profili giusti. Mi sembra che per ora si siano mossi bene”.

Calciomercato Roma, le parole di Lucchesi

La questione principale al momento riguarda Scamacca e Morata, vale a dire quell’attaccante che alla Roma serve per cercare di completare il reparto che al momento vede ilslo Belotti come prima punta. Una scelta sicuramente da ponderare, anche se ormai le indicazioni portano tutte dritte verso l’italiano che al momento è al West Ham.

“Sia Morata che Scamacca sono buoni giocatori, sono due giocatori d’eccellenza, la scelta non la dobbiamo fare noi – ha detto ancora Lucchesi – ma la deve fare Mourinho. Sono giocatori anche con molta concorrenza. I giocatori si scelgono in base alle caratteristiche, spesso sono simili, ma mai uguali. Magari Mourinho potesse scegliere, è un lusso, cercherà il profilo più adatto per la complementarità del reparto affinché poi la somma dei reparti permetta alla Roma di esprimersi al meglio. Sono normali dinamiche di mercato, l’importante è che almeno un minuto prima della definizione dell’accordo il tecnico dia il suo parere, perché devono essere funzionali per il suo lavoro”.