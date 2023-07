Matic via dalla Roma: bomba dalla Francia

Calciomercato Roma, 30 milioni dalla Premier e addio Matic: Ligue 1 decisiva per lasciare Mourinho dopo solo un anno.

Arrivato in un tranquillo e usuale pomeriggio di giugno dello scorso anno, il centrocampista serbo si è rivelato nel corso della sua prima stagione giallorossa uno degli elementi più affidabili e importanti della rosa, distinguendosi per una saggezza e un temperamento che hanno portato Mourinho a rinunciarvi solamente in pochissime occasioni, al netto della necessaria esigenza di gestirne energie mentali e fisiche.

Centralissimo nel centrocampo insieme a Cristante, Nemanja ha rappresentato senza dubbi una delle colonne portanti della squadra, ricucendosi un’importanza che forse solo pochi tifosi della Roma si aspettavano poter giungere da chi, palmares e grande nome a parte, arrivava comunque nella Capitale con lo status di ultratrentenne svincolato.

Tanti i ricordi, fino a questo momento, che legano Matic alla Roma e viceversa, a partire da quell’abbraccio e sorriso a Dybala nella serata di Budapest condito da un sereno e maturo “That’s football”, testimonianza di una leadership non solo tecnica sulla quale Mourinho ha potuto contare fino a questo momento.

Calciomercato Roma, 30 milioni in Premier e addio Matic: il Rennes valuta il serbo

Attualmente legato alla Roma da un altro anno di contratto dopo il rinnovo annuale scattato dopo il raggiungimento del 50% di presenze stagionali, il futuro dell’ex Chelsea e Manchester United potrebbe però prossimamente portarlo lontano dalla Capitale. A riferirlo sono le penne de L’Equipe, che sottolineano come il nome di Nemanja sia finita nella lista del Rennes nel corso di queste ultime ore.

Il club di Lgue 1, infatti, è prossimo al ricevimento di circa 30 milioni di euro dal Chelsea per la cessione del centrocampista Lesley Ugochukwu, alla cui assenza il club transalpino intende ovviare con almeno un nuovo volto a centrocampo. Nella lista di papabili sostituti, stando a quanto si legge, figura proprio il nome di Nemanja Matic, unitamente a Bakayoko che dallo scorso 30 giugno è senza contratto.