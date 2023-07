Morata e Griezmann insieme, il piano di Simeone: Roma e Inter avvisate

Calciomercato Roma, Morata con Griezmann e piano annunciato da Simeone: gli ultimi aggiornamenti sul bomber più conteso di queste settimane in Serie A.

Sono tanti i nomi in grado di infiammare l’attenzione durante la campagna acquisti, a maggior ragione se si tratta di profili importanti come quello dello spagnolo ex Juventus, in questa fase al centro di discussioni di mercato legate alla sua posizione contrattuale e a delle indiscutibili qualità che lo rendono non poco appetibile per chi, come la stessa Roma, abbia in questi mesi toccato l’idea di riportarlo in Serie A.

In casa Roma, in particolar modo, c’è la consapevolezza di dover consegnare a Mourinho almeno un altro rinforzo in attacco, alla luce delle difficoltà incontrate lo scorso anno da Belotti e dell’infortunio di Abraham che, oltre a cambiare i piani di Tiago Pinto a inizio mercato, ha costretto dirigenza e proprietà a valutare con immediata urgenza le possibilità attuali per corroborare la regione offensiva.

I nomi più caldi, su questo fronte, restano quello dello stesso Morata e di Scamacca, con l’ex Sassuolo che, a differenza dello spagnolo, parrebbe molto più vicino rispetto a quanto si potesse immaginare nelle fasi iniziali, contraddistinte dall’inamovibilità del West Ham e la chiusura degli inglesi a discutere condizioni diverse da quelle ritenute congrue.

Calciomercato Roma, Morata e Griezmann in attacco: il piano di Simeone

In attesa di capire cosa accadrà la prossima settimana su un fronte Scamacca sempre più caldo, non devono sfuggire gli ultimi aggiornamenti su Alvaro Morata, partito lunedì con la squadra per la tournee in Corea e, almeno sulla carta, ben più vicino alla permanenza rispetto a quanto ci si potesse attendere in un primo momento.

Sul futuro di Alvaro sono intervenute però nuovamente le penne di El Gol Digital, a detta delle quali Simeone avrebbe ponderato una decisione ben chiara sul numero 19. Gli allenamenti e le indicazioni emerse in questa pre-season lasciano intendere come l’Atletico stia puntando molto sulla coppia Morata-Griezmann.

Stando a quanto si legge, però, la decisione di Simeone di convocarlo per la tournee non sarebbe così slegata da questioni di mercato: la volontà del tecnico è quella di renderlo protagonista in quest’estate al fine di aumentare le offerte per il suo ritorno in Serie A, dopo le numerose avances giunte fino a questo momento, non bastate però ad accontentare le pretese spagnole.

L’Inter resta sulle sue tracce, mentre Simeone continua a fare affidamento su di lui con la consapevolezza che la strada tracciata potrà portare ad un duplice approdo: l’addio oppure l’aumento di una valutazione che, in caso di mancata convocazione nella tournee, avrebbe rischiato di non toccare le cifre ritenute congrue da dirigenza e proprietà.