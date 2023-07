Morata in Serie A, Simeone non ha dubbi: prestito e ‘riscatto’ decisivo

Calciomercato Roma, ‘riscatto’ dopo l’esperienza in prestito e addio Morata: l’Atletico Madrid ha un piano.

Il nome di Alvaro continua a stimolare attenzioni e interessi nel corso di questa fase centrale di mercato, caratterizzata in casa Roma dalla consapevolezza di dover apportare migliorie e modifiche ad uno scacchiere che, seppur rinnovato in questi mesi con quattro volti nuovi, necessita di almeno un’altra coppia di approdi che consenta di accontentare quasi del tutto le volontà e gli aneliti di Mourinho.

Circa due mesi fa, in una delle sere più complicate della recente storia della Roma, il mister evidenziava la necessità di ottenere un qualcosa di più in vista di una permanenza nella Capitale che, fino a qualche tempo prima, pareva essere stata messa in discussione da una pluralità di fattori. Confermata la posizione di José in quello che sarà almeno il suo ultimo anno di contratto, Tiago Pinto e colleghi stanno conducendo da tempo valutazioni di non trascurabile importanza sul mercato in entrata e in uscita, con il primo assumente a questo punto un valore di discriminante fondamentale per il prossimo campionato.

Calciomercato Roma, ‘riscatto’ Camello e addio Morata: Simeone ha deciso

Le attenzioni principali sono in questa fase rivolte a centrocampo e attacco, con Renato Sanches, Morata e Scamacca finiti da tempo in lizza alla lista di obiettivi e priorità del club giallorosso. La mezzala del PSG pare destinata a divenire il prossimo rinforzo in questo reparto dopo Aouar mentre, dopo gli avvicinamenti di Scamacca al club di cui è da sempre tifoso, arrivano aggiornamenti non meno importanti anche sulla posizione di Morata.

Il centravanti spagnolo è da circa un mese al termine di discorsi di mercato non poco intricati e intriganti, alla luce di quell’iniziale giallo legato alla clausola che ancora tutt’oggi lo pone in una condizione di stallo rispetto alle possibilità di rientrare in Italia, dove ha catturato le attenzioni di club come Roma, Inter o Juventus. Al netto della sua partenza ad inizio settimana con il club per la tournee in Corea, l’Atletico parrebbe aver ponderato una decisione importante per la gestione delle risorse offensive di Simeone.

Il tecnico dei Colchoneros, come riferisce El Gol Digital, intende infatti puntare su Sergio Cammello, attaccante reduce dall’esperienza in prestito al Rayo Vallecano in cui ha raggiunto centralità e inamovibilità tra le fila della squadra allenata da Iraola. Non a caso, dunque, l’Atletico ha conferito lui la possibilità di giocarsi le proprie chance nel pre-season, durante il quale sta convincendo non poco gli addetti ai lavori.

Sempre le penne spagnole, infine, evidenziano come lo stesso club biancorosso stia esortando Morata all’uscita, favorendo così il depennamento di un ingaggio importante e figurante tra i più elevati della rosa che potrebbe dunque fare ritorno in Serie A tra non molto tempo.