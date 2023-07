Roma-Estrela 4-0: Dybala versione deluxe, bene Llorente

Grazie soprattutto alla qualità dei suoi interpreti dalla cintola in su, la Roma cala il poker nell’amichevole contro l’Estrela. Dybala sugli scudi.

Una convincente Roma ha battuto senza troppi patemi d’animo l’Esterna, mettendo in evidenza una buona sintonia offensiva. Decisiva la doppietta di Paulo Dybala, che ha contribuito a stappare la partita, a cui hanno fatto seguito le reti messe a segno da Llorente e Bove.

Dopo un primo tempo piuttosto soporifero, nella quale la compagine giallorossa aveva riscontrato qualche difficoltà a rendersi pericolosa, Paulo Dybala sale in cattedra. L’attaccante argentino prima capitalizza al meglio uno scialbo retropassaggio sul quale si avventa con la cattiveria del killer istinct per depositare in rete con un tocco morbido, poi si mette in proprio e sfodera un’intesa già molto promettente con Aouar. L’azione che poco prima del duplice fischio porta la Roma sul momentaneo 2-0 è di tecnica pura. Dirige Dybala, affina Aouar, conclude ancora una volta il 21 argentino, che dimostra di avere un piglio diverso.

Nella ripresa ordinaria amministrazione per i capitolini: l’Estrela accusa il colpo e fatica a reagire. Colpita, la compagine portoghese affonda a cavallo dell’ora di gioco. Llorente si mette in proprio con un azione da urlo, poi è Bove a spingere da due passi il più facile dei gol, grazie alla caparbietà di Belotti che, dopo aver sradicato palla tra i piedi dell’avversario, è molto bravo a condurre l’azione, poi rifinita da Pagano. 4-0 per la Roma: buon test complessivamente, anche se qualche sbavatura difensiva da correggere non è mancata.