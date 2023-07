Scamacca alla Roma, volo prenotato Pinto: la decisione del West Ham

Calciomercato Roma, volo ‘prenotato’ per portare Scamacca da Mourinho. Settimana decisiva per la missione di Pinto.

Il general manager giallorosso è da tempo alle prese con la gestione di numerose situazioni in casa giallorossa, alla luce delle diverse esigenze nate ai piani alti di Trigoria e la consapevolezza di dover consegnare quanto prima a Mourinho una rosa completa quanto funzionale.

Un passo importante è stato certamente condotto in questi mesi, caratterizzati da plurime uscite, importantissime soprattutto per il FFP, ma anche dall’arrivo di elementi pronti e coerenti in termini di spendibilità con le possibilità economiche attuali del club dei Friedkin. Settlement agreement e la reiterazione di mancate qualificazioni alla Champions League impediscono, infatti, di poter concretizzare affondi economici troppo importanti.

Come noto e come emerso dalle stesse mosse della società nel corso di questi anni, però, ciò non cancella la possibilità di poter arrivare a giocatori importanti e utili. In tale ottica, dunque, si leggano gli ultimi aggiornamenti su Scamacca, finito in lizza ad una lista di nomi fin qui monitorati per corroborare l’attacco giallorosso, insieme ad un Alvaro Morata che, proprio come Gianluca, ha rappresentato uno dei profili più stimolanti per la dirigenza capitolina.

Calciomercato Roma, volo Pinto per Scamacca: settimana decisiva

Da almeno un mese, quest’ultima è alla ricerca di soluzioni che garantiscano l’approdo di almeno uno dei due attaccanti, entrambi profondi conoscitori della Serie A ma, età a parte, distinti da posizione contrattuale e valutazioni iniziali da parte di Atletico Madrid e West Ham. In attesa di capire quale possa essere il futuro del 19 di Simeone, intanto, la Roma parrebbe sempre più vicina alla chiusura del bomber nato e cresciuto a Roma, anche calcisticamente.

Dopo un solo anno in Premier, Scamacca non ha mai nascosto la propria volontà di tornare in Serie A e, in particolar modo, in una Capitale alla quale ha più volte strizzato l’occhio. Al di là degli indizi di questi ultimi giorni, come le mancate convocazioni da parte degli Hammers o l’eliminazione della didascalia “Giocatore del West Ham” nella Bio dei propri profili social, la situazione legata al suo futuro pare ormai prossima ad una svolta.

A riferirlo è Francesco Balzani, che evidenzia come l’attesa e la chiusura del West Ham non abbia fin qui portato alla nascita di aste o all’arrivo di offerte che rispettassero la visione e la volontà del club inglese. Quest’ultimo avrebbe, dunque, adesso aperto alla proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto, legato a presenze stagionali e qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Le cifre dovrebbero attestarsi sui 4 o 5 milioni di euro per il prestito oneroso e i 22 milioni di euro per il riscatto.

In realtà, gli inglesi intenderebbero legare il riscatto unicamente alle presenze di Scamacca con quella che potrebbe essere la sua nuova casacca: una visione che Tiago Pinto cercherà di limare nel viaggio programmato verso Londra la prossima settimana, finalizzato a limare i dettagli finali e importantissimi per la chiusura di un affare che ad oggi conta già da tempo dell’intesa totale con il calciatore.