Scamacca, è successo: la scelta UFFICIALE che fa volare la Roma

Scamacca, dopo una lunga trattativa arriva la scelta ufficiale che potrebbe dare una svolta alla trattativa: la chiusura è davvero vicina?

Gianluca Scamacca ed il West Ham sembrano ormai sempre più lontani. Il calciatore pare non rientrare più nei piani dell’allenatore, che già lo scorso anno lo aveva fatto partire spesso dalla panchina, fino a perdere il posto da titolare. La Roma spera di riportarlo in Italia, ma fin ora il muro della società inglese, che non vuole lasciarlo partire in prestito ha rallentato la trattativa.

La richiesta del club inglese di oltre 30 milioni ha “spaventato” Tiago Pinto, che a causa delle limitate risorse economiche a disposizione del club si trova costretto ad operare cercando soluzioni low cost, a parametro zero o in prestito, soluzioni difficili per trovare un calciatore di livello.

La volontà del calciatore è chiara, e l’ha ribadita anche nel corso di una recente intervista in cui elogiava il lavoro di José Mourinho: “Ho sempre nostalgia dell’Italia, ma un mio eventuale ritorno non sarebbe un fallimento ma una opportunità irrinunciabile. Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Roma è casa mia. Sogno di essere allenato da Mourinho, sono certo che mi stimolerebbe. Con Lorenzo Pellegrini su questa cosa ci abbiamo scherzato”.

Una trattativa che sembrava bloccata, ma che nelle ultime ore potrebbe aver subito una svolta a sorpresa: la scelta ufficiale che fa volare la Roma.

Scamacca, alla fine è successo: la scelta ufficiale fa volare la Roma

Nonostante il muro del West Ham la Roma ha provato a continuare ad oltranza questa difficile trattativa, cercando di arrivare ad un punto di svolta e di chiudere l’affare. Non sarà semplice, soprattutto perché gli Hammers hanno speso oltre 40 milioni di euro per portarlo in Inghilterra solo un anno fa, ragion per cui la società si dice riluttante a lasciarlo partire in prestito, senza che sia incluso un obbligo di riscatto.

L’allenatore del West Ham ha più volte ribadito la centralità di Scamacca nel progetto, tuttavia complice anche l’infortunio, il ragazzo non è mai stato veramente titolare, e questo, sommato alla voglia di tornare a casa aumentano il suo desiderio di lasciare Londra, con la trattativa che potrebbe finalmente decollare.

Potrebbe essere arrivata la svolta per la Roma, nel corso dell’amichevole odierna l’attaccante italiano è stato lasciato di nuovo in panchina dal suo allenatore, un messaggio chiaro di come l’ex Sassuolo rischi di non rientrare nei piani della società, che a questo punto potrebbe pensare di venire incontro alle richieste della Roma, che però deve ancora mettere sul piatto un’offerta ritenuta congrua dalla società inglese