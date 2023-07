Scamacca o Morata? ormai non ci sono più dubbi dopo l’annuncio che graffia il mercato in entrata dei giallorossi

Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata sono i due oggetti del desiderio non solo della Roma, ma di molti club di Serie A. Sull’ex Sassuolo infatti dopo l’interesse della Roma ci sono stati sondaggi esplorativi anche da parte di Inter e Juventus, con i primi che cercano ancora un’alternativa a Lukaku, mentre i bianconeri, appena esclusi dalla Conference League, pensano di vendere Vlahovic, e di rimpiazzarlo forse con Scamacca.

Anche Morata viene costantemente monitorato da Roma, Inter e Juventus, ma per lo spagnolo l’Inter sembra essere decisamente avanti, grazie ad un accordo verbale già trovato con il calciatore sulla base di 5 milioni netti a stagione. Non è ancora chiara la situazione che riguarda lo spagnolo, con l’Atletico Madrid che chiede il pagamento della clausola di 21 milioni, che secondo gli agenti ammonterebbe soltanto a 10-11.

Nel frattempo Tiago Pinto continua ad osservare in entrambe le direzioni, aspettando il momento giusto per chiudere per uno dei due attaccanti, con Scamacca che secondo molti sarebbe però il favorito e non solo grazie ad una trattativa che potrebbe essere più semplice rispetto a quella che riguarda l’attaccante ex Juventus.

“Scamacca più di Morata”: l’annuncio che ‘graffia’ il mercato

Il mercato in entrata della Roma tiene banco anche tra i tifosi più “famosi” della capitale. Scamacca-Morata, un dibattito che infiamma i supporter giallorossi, tra chi si schiera con lo spagnolo e chi invece vorrebbe puntare sull’ex centravanti del Sassuolo, che nell’ultima stagione in Italia era uno che spaccava le porte.

Anche un grande tifoso romanista come Simone Tiribocchi non si è tirato indietro, dicendo si microfoni di centro suono sport chi secondo lui potrebbe far meglio con la maglia della Roma: “Scamacca? È un ragazzo di personalità, ha carattere e lo dimostra anche quando non fa gol. Non è stata un’annata facile, è tornato un po’ indietro. La scelta di andare al West Ham non è stata giusta, per un attaccante con le sue caratteristiche devi andare in una squadra che giochi per te. Rimane il fatto che sarà il prossimo centravanti della Nazionale, a me piace e alla Roma potrà essere un calciatore utile”.

Il Tir ha poi aggiunto: “La Roma arriva molto sul fondo, crossa, ha molti palleggiatori in mezzo al campo. È un calciatore che negli ultimi 20 metri si sa muovere bene e ha struttura nei cross, penso possa far bene nella squadra della Roma. È strutturato, mentre un attaccante come Morata che è un po’ più leggerino farebbe più fatica. Per come difendeva la Roma, in fase di non possesso dico che sia meglio Scamacca di Morata”.