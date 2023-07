Svolta improvvisa: accordo con la Roma a un passo

Svolta improvvisa nel mercato della Roma, il calciatore ha già l’accordo con la società per il trasferimento: l’affare decolla

Il grande lavoro svolto da José Mourinho sulla panchina della Roma è sotto gli occhi di tutti. Prima di lui la squadra veniva da un periodo nero, con più di 10 anni senza riuscire ad alzare un trofeo, ma allo Special One è bastata solo una stagione, la prima nella capitale, per farci tornare a gioire grazie alla prima coppa europea della storia romanista.

Non è un caso che proprio lui ci sia riuscito, da sempre ciò che contraddistingue il portoghese è l’incessante voglia di vincere e di collezionare trofei, un’impresa che stava per riuscirgli anche quest’anno, grazie alla finale di Europa League conquistata, dove la Roma si è dovuta arrendere ad un arbitraggio assolutamente da rivedere.

Il campo non è l’unico settore che Mourinho ha saputo gestire al meglio. Il mister infatti ha saputo valorizzare la primavera, rendendola una vera e propria risorsa per la prima squadra, grazie ai tanti giovani che in questi due anni hanno avuto la possibilità di esordire con i “grandi”. Il mercato però purtroppo spesso non risparmia nessuno, uno dei calciatori giallorossi infatti è vicinissimo alla cessione e avrebbe già l’accordo con un altro club.

Svolta improvvisa: l’accordo a un passo

Il mercato in entrata della Roma ha subito una battuta d’arresto a causa della difficoltà nel chiudere la trattativa per l’acquisto di un centravanti. Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata sono i principali obbiettivi, ma per entrambi le elevate richieste dei rispettivi club non hanno permesso una chiusura in breve tempo dell’affare.

I giallorossi per chiudere le operazioni in entrata avranno probabilmente bisogno di alcune cessioni, ovviamente non illustri. Villar si appresta a tornare in Spagna, Shomurodov in prestito a Cagliari e se si dovessero concretizzare anche le cessioni di Vina e Reynolds la società avrebbe margine per chiudere gli obbiettivi.

Ci sarà però un’altra cessione di un giovane da parte della Roma. Come riportato da Sportitalia, la società giallorossa è molto vicina all’accordo con il Frosinone per il trasferimento del terzino Igor Amerighi. Il classe 2005 giocherà per la squadra Primavera del club ciociaro