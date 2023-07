Calciomercato Roma, sfida europea in Serie A: c’è anche l’Inter

Calciomercato Roma, contesa europea e tripla sfida in Serie A per accontentare Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni di mercato ancora apertissime e passibili di evoluzioni che potrebbero giungere repentine e in modo inaspettato nel corso di questa parentesi centrale di campagna acquisti, attualmente contraddistinta dalla ricerca delle giuste occasioni di mercato che permettano di venire incontro alle esigenze del club e dell’allenatore, in nome di una coesistenza e di un equilibrio tra l’anelito al miglioramento del secondo e la necessità di rispettare il mantra della sostenibilità finanziario del primo.

Ambedue le componenti, come chiaramente emerso nel corso di questi due anni, sono comunque accomunati dalla voglia di far crescere il brand e la squadra, al netto di limiti e defezioni con le quali bisogna costantemente fare i conti ai fini di un’organizzazione del mercato che sia coerente ed equilibrata con le attuali possibilità di una società soggetta alle valutazioni UEFA per il FFP e reduce dall’ennesimo anno senza Champions League.

Come accaduto anche in passato, però, tale condizione non ha comunque impedito alla Roma di riuscire a rinforzarsi e consegnare a Mourinho elementi reputati validi e funzionali per provare ad ambire a palcoscenici e traguardi importanti.

Calciomercato Roma, contesa europea per Dominguez: c’è anche l’Inter

Era già successo un anno e mezzo fa a Tirana, cui poteva far seguito in quel di Budapest una ‘doppietta’ nel giro di un anno che non poco avrebbe aiutato il club in termini economici, oltre che a regalare una gioia e una soddisfazione immensa ad una piazza unica nel suo calore e nella sua compattezza.

Per continuare ad ambire a grandi risultati, come noto, bisognerà però intervenire soprattutto su quelle componenti che abbiano palesato le maggiori defezioni nel corso di questi mesi e ad oggi oggetto di grande attenzione da parte di Tiago Pinto e colleghi. Tra queste, figura certamente la questione relativa ad un centrocampo necessitante di non pochi interventi a fine stagione e ad oggi contraddistinto dalla presenza di Aouar rispetto alla passata stagione.

Nelle prossime ore, come raccontatovi, potrebbero esservi novità importanti per Renato Sanches, ad oggi in lizza ad un corpo di nomi valutato per corroborare questa regione. Tra i vari, continua a figurare anche quello di Nicolas Dominguez, in scadenza contrattuale il prossimo anno e finito nel mirino di plurime realtà italiane ed europee. Al di là della sua posizione rispetto ad un Bologna che vuole fare di tutto per non perderlo a zero, il club felsineo non è disposto a concedere grossi sconti.

Ad oggi, oltre alla Roma, si registrano sulle sue tracce tanti altri club, come ricordato da Ekrem Konur: a sua detta, su Dominguez si segnalano le avances di Siviglia, Fiorentina, Fenerbahce e di un Inter che non poche ingerenze ha fin qui già avuto nelle valutazioni di mercato dei giallorossi.