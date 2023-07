Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2027

C’è l’annuncio in casa Roma: ecco le ultimissime di calciomercato. Ha firmato fino al 2027, svelati tutti i dettagli riguardo questo affare.

Calciomercato Roma: è ufficiale, l’annuncio

La Roma ha chiuso per la cessione di Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha totalizzato 8 presenze. Un rendimento non proprio entusiasmante per il calciatore che è partito inizialmente in prestito e adesso a titolo definitivo. Dal gennaio 2022, infatti, milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e poi, nel corso dell’ultima stagione proprio al Westerlo. Il club ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo dalla Roma. Ecco l’annuncio ufficiale del Westerlo che ha comunicato l’ingaggio di Reynolds. “Bryan Reynolds ha appena firmato un accordo per quattro stagioni. Prelevato dall’AS Roma, Reynolds torna nuovamente nella squadra del nostro Kemphanen, dopo aver già militato in squadra nella scorsa stagione. Ha giocato 34 partite in cui ha segnato una volta e fornito 5 assist. Buona fortuna e bentornato Bryan!”. Adesso si libera un nuovo posto in squadra per la Roma con Mourinho che attende novità sul fronte acquisti. Il tecnico è ancora in attesa di un centrocampista e un nuovo attaccante, che dovrà raccogliere l’eredità di Abraham che starà fermo ai box per parecchio tempo. Una situazione che dovrà sbloccarsi già nelle prossime settimane, prima dell’avvio di stagione: un modo, questo, per permettere a Mourinho di avere una buona rosa a disposizione per l’inizio del campionato di Serie A. Questa cessione di Reynolds al Westerlo, può aprire qualche spiraglio riguardo l’arrivo di un nuovo calciatore. Si attendono le prossime ore per capire meglio le intenzioni della società giallorossa.