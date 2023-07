Da Scamacca all’erede: Roma-West Ham, lo hanno detto chiaro e tondo

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arrivano interessanti aggiornamenti sulle possibili mosse legate al futuro di Scamacca.

Il tam tam mediatico relativo al nuovo attaccante che completerà il reparto offensivo a disposizione di José Mourinho sta inevitabilmente caracollando l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che alla luce dell‘infortunio accorso a Tammy Abraham, lo ‘Special One’ vorrebbe contare su un nuovo centravanti boa in tempi relativamente brevi.

Da Morata a Scamacca. Sono fondamentalmente questi i due profili monitorati dal GM della Roma, le cui attenzioni si stanno focalizzando sempre più sul bomber del West Ham, con il quale l’accordo è già stato trovato da tempo. Proprio l’ex attaccante del Sassuolo, pur non puntando i piedi, sta premendo molto affinché la trattativa per il suo ritorno nella Capitale possa finalmente diventare realtà. Affinché tutte le tessere del mosaico possano completarsi, però, il West Ham deve prima mettere le mani sul sostituto di Scamacca.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il West Ham non molla Scamacca senza aver messo le mani sul suo erede

A fare il punto della situazione legata al centravanti di David Moyes ci ha pensato westhamzone.com. Secondo quanto riferito, prima di dare il via libera alla cessione di Scamacca, il West Ham vorrebbe prima assicurarsene il sostituto.

I neo vincitori della Conference League hanno da tempo individuato in Broja l’innesto giusto con il quale rinforzare il reparto; al momento, però, il Chelsea si sta mostrando un osso duro, con i Blues che non hanno alcuna intenzione di fare sconti. Ecco perché, al di là delle aperture sulla modalità e sulla formula del trasferimento, almeno per il momento il muro del West Ham non è stato ancora scalfito. Un ‘balletto’ che potrebbe avere nella prossima settimana un autentico punto di non ritorno: il prossimo summit tra le parti ha tutta l’aria di essere decisivo, in un senso o nell’altro.