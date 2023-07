Doppietta brasiliana per la Roma, la risposta di Pinto | ASRL

Ormai da settimane il mercato in entrata della Roma sembra ruotare esclusivamente attorno ai nomi di Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Renato Sanches, ma sulla scrivania di Tiago Pinto sono arrivati numerosi dossier in questi mesi, per ogni posizione del campo.

Per quanto riguarda l’attacco, non è un mistero che il dirigente giallorosso sia stato uno dei primi a mostrare interesse per Marcos Leonardo, ben prima del Mondiale Under 20. Le elevate richieste del Santos, che partivano da 20 milioni di euro, hanno però bloccato sul nascere ogni velleità di trattativa ufficiale.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, però, dopo l’ultima offerta ufficiale della Lazio, a Trigoria sono stati informati della decisione del Peixe di scendere a 15-16 milioni bonus compresi, ma la necessità di fare nuovi innesti solamente in prestito non ha portato ad un ritorno di fiamma per l’attaccante che, nel frattempo, è stato superato da Castellanos anche nelle gerarchie della Lazio.

Calciomercato Roma, Tete segnalato anche ai giallorossi

Obiettivo concreto del Napoli in caso di partenza di Hirving Lozano, anche il profilo di Tete è stato segnalato agli uomini mercato giallorossi diverse settimane fa.

Nonostante la possibilità di prendere a zero il calciatore, che si è svincolato dallo Shakhtar con sei mesi di anticipo grazie alle norme Fifa sui giocatori stranieri in Ucraina, l’attaccante esterno di piede mancino non rappresentava e non rappresenta tuttora una priorità della Roma. La speranza è, infatti, quella di regalare a José Mourinho il centrocampista e la punta centrale entro la prossima settimana.