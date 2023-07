Niente accordo, fiato sospeso Roma: ennesimo ribaltone

Calciomercato Roma, un problema ha frenato l’affare: la trattativa, quindi, non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti. Ecco i dettagli.

Un ruolo importante nelle prossime trattative della Roma sarà ricoperto inevitabilmente dalle uscite con le quali Tiago Pinto spera di mettere a bilancio un discreto tesoretto da reinvestire.

Da Reynolds a Vina passando per Villar: tre trattative in via di definizione, che in tempi e in modi saranno ufficializzate. Il tutto mentre il GM della Roma sta valutando con estrema attenzione le due piste in entrata che portano a Scamacca e Renato Sanches, per i quali si registrano significative aperture. La Roma vuole stringere i tempi per regalare a Mourinho una rosa completa delineata nei suoi aspetti essenziali sin dalle prime settimane di agosto. Tuttavia non sono esclusi anche altre cessioni, dirette o indirette.

Calciomercato Roma, Under al Fenerbahçe: le ultime dalla Turchia

E così i giallorossi osservano con molta attenzione l’evolversi della situazione legata a Cengiz Ünder. Nei giorni scorsi si vociferava di un suo ritorno in Turchia ormai imminente. In realtà, secondo quanto evidenziato da Sports Digitale, per definire l’approdo di Ünder al Fenerbahçe le parti dovranno ancora trattare per limare la distanza tra richiesta ed offerta.

Entrambe le parti vogliono trovare la quadra; tuttavia il club turco non ha ancora soddisfatto in toto le richieste del Marsiglia. Ragion per cui i provenzali non hanno avallato ancora il trasferimento di Under, che sta spingendo affinché la trattativa si conclusa positivamente. In tutto questo la Roma, a cui aspetta una percentuale sulla futura rivendita di Under, monitora lo scenario come spettatrice tutt’altro che disinteressata.