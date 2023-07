Nuovo rinforzo per Mourinho: “Atteso per domani”

Calciomercato Roma, nuovo rinforzo per Mourinho e attesa per domani: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Restano numerose le questioni in casa giallorossa, alla luce della prossimità dell’inizio stagionale e, più in generale, della non poche volte palesata esigenza di consegnare a Mourinho una rosa rinforzata rispetto a quella che, circa due mesi fa, perdeva beffardamente in una delle finali più importanti e nobili della sua storia, più e meno recente.

Quanto raccolto fin qui da Mourinho, al netto di qualche basso e difficoltà, dovrà essere posto come sostrato sul quale costruire la prossima stagione, ad oggi rappresentante contrattualmente l’ultima tappa del percorso triennale di José in questa sua seconda esperienza italiana. La permanenza, coerente con il discorso speso alla squadra a Budapest dopo i rigori, unitamente al rifiuto di fronte alle ricchissime avances arabe, testimoniano la fiducia e la volontà del portoghese di voler continuare a condurre la squadra e la città intera, previo il rispetto di condizioni chiarite e presentate alla società già a fine maggio.

Calciomercato Roma, attesa per Renato Sanches: la svolta può arrivare domani

In molti ricorderanno quell’esplicita richiesta ad un ‘di più’ in vista della stagione successiva, da considerarsi non solo come un anelito all’approdo di nuovi rinforzi quanto, piuttosto, alla calibrazione di una società che tutelasse la posizione del tecnico e lo deresponsabilizzasse da una serie di mansioni olistiche da lui assunte fino a questo punto.

Ciò lascia intendere come le prossime settimane possano rivelarsi importanti da tanti punti di vista, non solo in termini di mercato. La centralità del momento attuale della campagna acquisti porta però per ovvie ragioni ad attendere evoluzioni su plurimi fronti, alla luce dei tanti scenari attualmente monitorati dalla Roma per il prossimo campionato. Tra i più caldi, Scamacca a parte, si segnala da tempo quello relativo al rinforzo a centrocampo.

Dopo un periodo non poco ricco di dossier, la scelta parrebbe caduta su Renato Sanches, con il quale proseguono da tempo i dialoghi con il PSG al fine di trovare un’intesa che accontenti tutte le parti in causa. I presupposti attuali lasciano prevedere un possibile ingaggio in prestito con riscatto fissato a circa 13 milioni.

Proprio a tal proposito, Matteo Moretto, giornalista dell’autorevole Relevo, evidenzia come nella giornata di domani, lunedì 31 luglio, sia atteso un importante contatto tra i due club capitolini, in una fase di trattativa che finora preveede una cessione con sola opzione di riscatto. Seguiranno aggiornamenti.