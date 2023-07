Scamacca alla Roma, risposta ‘ufficiale’ del West Ham

Calciomercato Roma, risposta e avviso del West Ham dopo le ultime notizie relative a Scamacca: ecco il comunicato.

Il nome di Gianluca Scamacca è stato certamente uno di quelli in grado di infiammare maggiormente queste settimane di calciomercato, fin qui contraddistinto da un’attenzione plurima da parte di Tiago Pinto e colleghi nei confronti delle tante questioni attenzionate ai piani alti di Trigoria. Sin dai giorni immediatamente successivi a Roma-Spezia, i giallorossi hanno iniziato a valutare i tanti aspetti che avrebbero dovuto rappresentare motivo di discussione e analisi in vista della non più lontana terza stagione di Mourinho nella capitale.

Fondamentale l’accontentare il tecnico dopo le richieste giunte sin dai minuti immediatamente successivi alla sconfitta di Budapest, dalla quale arrivò la ricerca di un di più in vista di quella che lasciava intendere poter essere la decisione di restare a Roma, al netto di timori e possibilità di vederlo partire dopo le difficoltà e alcune incomprensioni nate nel corso del secondo anno alla guida di Pellegrini e compagni.

Calciomercato Roma, il West Ham prende posizione: risposta ‘ufficiale’ per Scamacca

Non è alla fine stato così, come emerso dall’attuale centralità che Mourinho continua a vantare in quel di Trigoria, nonché dei netti rifiuti ad offerte recapitategli in quel di Londra dalla ricchissima Arabia Saudita, non ritenute congrue per piegarlo a venire meno a quella promessa compiuta proprio a Budapest dopo i calci di rigore alla squadra.

Importante, adesso, non tradire la fiducia riposta per l’ennesima volta nel club, consapevole dell’importanza di Mourinho e, al contempo, della necessità di venire incontro a quell’anelito di crescita più volte palesato. Dopo le tante uscite e in attesa di possibili ed ulteriori novità per gli addii, queste settimane si stanno rivelando molto importanti anche sul fronte in entrata, per il quale si continuano a valutare nomi per centrocampo e attacco.

Proprio su una delle situazioni più attuali e importanti, intanto, arrivano grandi novità in questi minuti, come riferito dalla pagina West Ham Football, gestita dal conduttore del podcast Moore Than Just A. Stando a quanto si legge, gli Hammers avrebbero acquisito consapevolezza verso la volontà di Scamacca e l’accordo dell’attaccante con la Roma, sottolineando come, però, l’ex Sassuolo non lascerà il club fin quando non arrivi un’offerta ritenuta congrua.