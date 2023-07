Calciomercato Roma, Scamacca dopo Frattesi: agguato Inter

Ultimissime notizie calciomercato Roma: annuncio su Scamacca. Nuova beffa dopo Frattesi, ecco cosa sta succedendo.

Nella lista di Mourinho, per l’attacco della Roma, oltre a Morata c’è anche Scamacca. Il piano dei giallorossi è prendere in prestito oneroso l’ex Sassuolo, con eventuale diritto oppure obbligo di riscatto a fine stagione. Il West Ham, fino a questo momento, non ha ancora aperto a questa ipotesi. Ma qualcosa potrebbe accadere nelle prossime settimane visto che il calciatore ha già fatto sapere di voler lasciare il suo attuale club.

L’investimento oneroso fatto lo scorso anno, per portare al West Ham Scamacca, non ha prodotto i risultati sperati con il calciatore che ha deluso e non poco. Alla sua prima esperienza in Premier League ha totalizzato 16 presenze e 3 gol. Al netto degli infortuni, i suoi numeri sono stati deludenti. Il valore è sceso notevolmente anche se i londinesi non vogliono disperdere il patrimonio, considerando anche l’età del ragazzo che ha ancora davanti a sé un futuro luminoso. I 36 milioni di euro spesi per strapparlo al Sassuolo, pesano e non poco sul bilancio del West Ham che, per il momento, non ha aperto all’addio in prestito del calciatore. Ecco perché la Roma, ad oggi, è fuori dai giochi per Scamacca. C’è un’altra pretendente che potrebbe prendere subito il calciatore.

Calciomercato, Scamacca sta arrivando

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Relevo, nelle ultime ore Marotta ha allacciato i rapporti con il West Ham per portare all’Inter Scamacca.

Dopo l’addio di Lukaku, in trattativa per andare alla Juventus, i nerazzurri sono in cerca di un nuovo bomber capace di raccogliere l’eredità del belga e rinforzare il reparto offensivo dell’Inter che ad oggi conta già in rosa Lautaro Martinez, Correa e Thuram. A sorpresa, ci sono stati dei contatti per quanto riguarda Gianluca Scamacca che dopo essere stato inseguito a lungo dalla Roma potrebbe decidere di firmare con l’Inter nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Corteggiato in passato anche dal Milan, l’ex Sassuolo aveva aperto all’ipotesi di un ritorno in giallorosso ma per varie ragioni l’affare non è andato a buon fine. Troppo distanza tra i due club, con Tiago Pinto che sperava di strappare il prestito del ragazzo. Ecco perché l’Inter, dopo vari tentativi per alcuni attaccanti, ha deciso di farsi sotto con il West Ham e prendere subito il calciatore che non vede l’ora di giocare in Italia. Dopo la cessione al Manchester United di Onana, l’Inter ha a disposizione i fondi necessari per convincere i londinesi a lasciar partire il ragazzo. Una situazione da monitorare visto che in caso di arrivo all’Inter di Scamacca, la Roma potrebbe farsi sotto nuovamente con l’Atletico Madrid per Morata.