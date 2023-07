Rottura ufficiale con Totti: c’è la Roma di mezzo

Totti, nuovo addio dopo la Roma: arriva il comunicato ufficiale che coinvolge anche l’Inter e Beckham. Ecco cosa è successo.

Sono tante le questioni in grado di generare attenzioni in una fase di mercato delicata quanto importante come quella vissuta dalla Roma fino a questo momento. Dopo aver affrontato con grande dedizione e serietà il mese di giugno col fine ultimo di epurare la rosa e rispettare i parametri del FFP, i giallorossi si stanno adesso distinguendo per una non minore attenzione nei confronti della ricerca di nuovi elementi da consegnare a José Mourinho entro le tempistiche prestabilite.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di un lavoro in uscita non ancora del tutto ultimato e, più in generale, della necessità di attualizzare i rinforzi finali di questo calciomercato nel pieno rispetto delle esigenze economiche imposte al club dei Friedkin. Proprio mentre le questioni più interessanti di mercato continuano a generare e stimolare i tifosi e gli addetti ai lavori, però, arrivano aggiornamenti non poco significativi relativamente a chi, come Francesco Totti, continui a rappresentare un simbolo eterno di questo club.

Totti, interruzione UFFICIALE della partnership con Digital Bits: il comunicato

Dopo l’addio al calcio giocato, lo storico numero 10 ha lasciato il club capitolino al termine di un anno dirigenziale non troppo felice. Tanti i cambiamenti rispetto a quella gestione e quella proprietà, al netto di un’interruzione dei rapporti lavorativi (ma non calcisticamente sentimentali) che continua ad andare avanti da tempo.

Questo soprattutto alla luce dell’attenzione rivolta da Totti nei confronti di tanti ‘mondi nuovi’ non proprio slegati dal calcio ma comunque diversi da freddi lavori cravattati cui pareva in un primo momento destinato. In particolar modo, gli aggiornamenti più significativi sullo storico capitano hanno in questa fase interessato l’interruzione dei rapporti con Digital Bits, come avvenuto già nel mese di aprile con la stessa Roma.

L’interruzione e la conseguente cancellazione del logo dalle maglie di Roma e Inter era stata legata a problematiche intercorrenti tra le due parti. Adesso, anche la partnership Digital Bits-Totti è stata interrotta, come emerso dal comunicato ufficiale della Fondazione, riportato di seguito. “La Fondazione ha interrotto qualsiasi discussione in corso e, in conformità con il suo impegno per la trasparenza, informa la comunità che, per quanto ne sappia, tutte queste partnership sono state definitivamente terminate.Queste partnership con Zytara Labs coinvolgevano FC Internazionale, AS Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti“.