Affare Scamacca, stanno chiudendo: ecco le nuove cifre

Calciomercato Roma, Scamacca tra Inter e ritorno nella Capitale: la chiusura è sempre più vicina, ecco tutte le cifre.

Il nome del centravanti ex Sassuolo sta certamente generando grandissime attenzioni in casa Roma, alla luce delle aperture da lui palesate di fronte allo scenario di un possibile ritorno nella Capitale nonché dell’ormai acquista consapevolezza di dover consegnare a Mourinho almeno un altro profilo nella regione offensiva.

L’infortunio di Abraham e le difficoltà incontrate da Belotti nel suo primo anno a Roma rendono certamente poco affidabile l’eventuale decisione di iniziare il campionato con il solo Gallo, al quale Mourinho e dirigenza intendono associare un profilo che permetta di poter risolvere le problematiche offensive palesate dalla squadra nel corso della seconda stagione giallorossa dello Special One.

Ad oggi, gli scenari più caldi risultano essere legati al nome di Morata e Scamacca, con una certa attenzione rivolta soprattutto al bomber ex Sassuolo, finito proprio in queste ore al centro di una contesa che potrebbe vederlo rinunciare alla volontà di tornare nella sua squadra del cuore.

Calciomercato Roma, l’Inter può chiudere per Scamacca: le cifre

Al netto di occhiolini e aperture nei confronti di José e della Roma, Gianluca è ad oggi ancora un giocatore del West Ham, per il quale gli Hammers chiedono una cifra di circa 30 milioni di euro e che sia coerente rispetto al grande esborso compiuto lo scorso anno per portarlo in Premier League.

A complicare ulteriormente la situazione in queste ore è stata la forte ingerenza dell’Inter, da tempo sulle tracce del classe ’99 e adesso fiondatasi con decisione sulle sue tracce, al fine di colmare un vuoto lasciato in attacco dagli addii di Dzeko e Lukaku. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri intendono chiudere l’affare a titolo definitivo ma l’offerta di 22 milioni più 3 milioni di bonus non è stata per ora ritenuta sufficiente.

Il West Ham chiede circa 30 milioni e l’intesa con l’Inter potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro più circa 5 milioni di bonus. La speranza di Marotta e colleghi è quella di chiudere a breve e già le prossime ore potrebbero a questo punto risultare decisive, con una distanza tra le parti destinata ad assottigliarsi sempre di più.