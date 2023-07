Calciomercato Roma, il doppio addio ‘sblocca’ Pinto: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, rifiuto categorico e doppio addio per sbloccare Tiago Pinto. Il prezzo è stato già fissato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Restano tante le questioni aperte in casa Roma, in vista dell’apparecchiamento per quella che dovrà essere la terza stagione di Mourinho all’ombra del Colosseo. I nomi fin qui monitorati sono tanti e rappresentano il giusto connubio tra la ricerca di elementi qualitativi e funzionali con la necessità di migliorare la rosa nel pieno rispetto delle attuali esigenze finanziarie del club.

In tale ottica, dunque, va letta anche la veemente attenzione con la quale Tiago Pinto e colleghi hanno condotto fin qui una campagna acquisti basata soprattutto sulla ricerca degli incastri giusti che permettessero di sfoltire lo scacchiere con gli allontanamenti di chi, da tempo, rappresenti un esubero e un peso non poco gravoso in termini economici. Il mese di giugno è stato da tale punto di vista non poco dinamico ma anche il corrente luglio, prossimo ad una conclusione che avvicinerà sempre di più il nuovo campionato, è stato ricco di novità su tale fronte.

Calciomercato Roma, doppia cessione e addio Villar sbloccato: Pinto vuole 3 milioni

Non solo Scamacca o Renato Sanches e Morata: in queste settimane ai piani alti di Trigoria si sta cercando di continuare lo sfoltimento dello scacchiere tramite allontanamento di chi, come Reynolds o Vina, fosse rimasto nella Capitale anche dopo l’arrivo della scadenza ultima per il FFP.

Se nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità circa l’addio al terzino americano, di pochi giorni successiva all’approdo dell’uruguaiano al Sassuolo, nei prossimi giorni potrebbero giungere ulteriori novità su una situazione che ha fin qui generato non meno attenzione. Ci riferiamo a Gonzalo Villar, distintosi nella Capitale per prestazioni qualitative e importanti sotto la gestione Fonseca ma mai in grado di ritagliarsi lo spazio giusto con Mourinho.

Reduce dall’esperienza non proprio ottimale al Getafe, l’ex Elche sarebbe adesso finito nel mirino del Granada, seriamente intenzionato a prelevarlo per rinforzare il centrocampo. Come ricordato da AS, gli addii sempre più vicini di Meseguer e Bodiger a centrocampo hanno condotto il club spagnolo a valutare il profilo giallorosso. Le trattative con il giocatore sono da tempo avviate e ben avanzate, mentre manca l’accordo con la Roma.

Tiago Pinto non intende liberare Villar a costo zero, nonostante la prossimità della scadenza contrattuale: lasciarlo partire, con il benestare di tutti e per accontentare le varie parti in causa, significa sborsare nelle casse della Roma circa 3 milioni di euro.