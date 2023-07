Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2026

Calciomercato Roma: mossa a sorpresa della società che sui propri canali ufficiali annuncia la firma del portiere, contratto fino al 2026

Da quando sono arrivati a Roma i Friedkin hanno dimostrato sin da subito di poter gettare le basi per un progetto solido e, si spera, anche vincente. Secondo i tifosi la differenza con la proprietà precedente è decisamente netta, soprattutto perché Pallotta non era molto presente nella capitale, cosa che ha suscitato spesso un malcontento tra la tifoseria.

Arrivati in silenzio e senza fare proclami, i Friedkin hanno dimostrato sin da subito di avere le idee chiare, la loro prima mossa infatti fu l’esonero di Paulo Fonseca in favore di José Mourinho, una mossa che accese ancora di più la scintilla dell’entusiasmo del tifoso romanista.

Non è un caso infatti che negli ultimi due anni lo Stadio Olimpico sia sempre sold-out. La società è stata eccellente anche nella creazione di pacchetti a prezzi ridotti, riuscendo a cavalcare l’onda di questo entusiasmo, riportando molti tifosi allo stadio. Anche sul mercato, nonostante le risorse economiche limitate, hanno dimostrato di potersi muovere più che bene, come dimostrano gli acquisti di Dybala, Aouar e Ndicka, e la recente firma fino al 2026 ufficializzata proprio poco fa.

Calciomercato Roma, è ufficiale: firma fino al 2026

Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta sul mercato, ma per ora purtroppo senza risultati. L’acquisto di un centravanti e di un centrocampista saranno più complicati del previsto, ma soprattutto ci vorrà decisamente più tempo di quello pattuito con l’allenatore José Mourinho, che contava di avere una rosa al completo entro la fine del ritiro in Portogallo.

Mentre il gm portoghese è al lavoro sulle operazioni in entrata, la società continua a pensare non solo alla divisione maschile, ma anche a quella femminile e primavera, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti sul campo da quest’ulitme categorie.

🚨 ANNUNCIO! 🚨 🤝️ Camelia Ceasar rinnova fino al 30 giugno 2026 💛❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/ZuwJn62Hyv — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 31, 2023

La Roma femminile si è laureata campione d’Italia, interrompendo il dominio della Juventus, e le ragazze si sono giustamente meritate la fiducia del club. Ecco dunque che arriva un altro rinnovo, quello del portiere rumeno Camelia Ceasar, 25 anni che, come riportato dai giallorossi su Twitter, rinnova il suo contratto con il club fino al 2024 dopo esserselo guadagnata grazie ad una serie di ottime prestazioni sul campo.