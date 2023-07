Dybala, c’è solo la Roma: addio clausole, tifosi al settimo cielo

Dybala, sì adesso c’è solo la Roma. La doppia clausola da oggi non c’è più e adesso si pensa solamente al rinnovo. Ecco la situazione

La clausola di Dybala non esiste più, spazzata via dal tempo. Scadeva ieri la possibilità di prendere il calciatore a 12milioni di euro per l’estero e a 20milioni di euro per l’Italia. Adesso chi vuole forzare la mano se la dovrà vedere solo ed esclusivamente con la Roma. E sappiamo benissimo che la Joya è davvero incedibile.

Sì, adesso sono tutti più sereni. I tifosi soprattutto che hanno passato una prima parte di estate con la paura che qualcuno si presentasse con un assegno da staccare. Niente, questa paura è stata cancellata. Adesso si tratta solamente di firmare il rinnovo e riconoscere al giocatore quello che merita sotto l’aspetto economico. Sì, ha dimostrato, Dybala, di essere imprescindibile per la Roma.

Dybala, la situazione rinnovo

Come detto si passerà dai 6 compresi i bonus ai 6 milioni di euro all’anno più i bonus. Sono queste le cifre che circolano in questo momento e che mettono nelle condizioni di firmare il rinnovo. Di incontri con Antun, agente dell’argentino, per il momento non ce ne sono stati. Tutto rinviato a settembre, per ora. Non c’è nessuna necessità adesso di forzare la mano.

Il primo passo, comunque, c’è stato. Il fatto che la Joya abbia rispedito al mittente le offerte che ha ricevuto (Chelsea e qualche club arabo) sono stati un segnale importante per tutti: sia per il club, sia per Mourinho, sia per i tifosi, che hanno visto quella voglia di rimanere in giallorosso. Adesso con tutta la serenità del Mondo c’è da sedersi attorno ad un tavolo e iniziare a discutere del rinnovo. Così da chiudere, in maniera definitiva, la contesa. Ma non ci saranno scossoni.