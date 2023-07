L’accordo non basta più, Scamacca-Inter: mazzata ufficiale alla Roma

L’accordo non basta più: offerta ufficiale dell’Inter per Scamacca che può convincere il West Ham e la Roma resta a guardare

Nonostante le richieste di Mourinho, Tiago Pinto non è ancora riuscito a chiudere ne per l’attaccante e nemmeno per il centrocampista, cosa che non è affatto piaciuta allo Special One. Il mister infatti contava sul fatto di poter avere la rosa al completo in vista della fine del ritiro in Portogallo, ma con così poco tempo a disposizione questa richiesta difficilmente verrà accontentata.

Il tecnico ovviamente riconosce il gran lavoro svolto dalla società, che ha fatto comunque sacrifici non indifferenti per i calciatori già acquistati, come ad esempio Ndicka che a Roma guadagnerà circa 4 milioni di euro netti a stagione per scongiurare l’interessamento del Milan.

Non resterebbe che cercare di dare un’accelerata alle ultime due operazioni in entrata, ovvero quelle che portano a Renato Sanches e Gianluca Scamacca, ma purtroppo non sarà affatto semplice viste le richieste del Paris Saint Germain e del West Ham. La Roma si vede costretta a fare i conti anche con l’interesse dell’Inter, che cerca di anticipare i giallorossi e portare a Milano l’ex attaccante del Sassuolo.

Scamacca, Roma superata dall’Inter: ecco l’offerta dei neroazzurri per l’ex Sassuolo

La Roma ormai da tempo continua a seguire Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham arrivato a Londra lo scorso anno per 40 milioni di euro. Dopo solo un anno dal suo approdo agli Hammers il calciatore viene già considerato nella lista dei cedibili, ma la società inglese non contempla comunque la possibilità di andare incontro ad una minusvalenza.

Ecco perché gli inglesi sono fermi sull’iniziale richiesta di 35 milioni di euro, e lascerebbero partire il calciatore in prestito solo nel caso in cui comprenda un obbligo di riscatto a cifre quantomeno vicine alla richiesta iniziale.

La Roma continua a prendere tempo, cercando la soluzione migliore per entrambe le parti per il trasferimento, forte anche della volontà del calciatore di ritornare nella capitale, tuttavia l’interesse dell’Inter potrebbe complicare le cose per il club capitolino.

L’#Inter ha presentato offerta ufficiale per l’acquisto (diretto) per #Scamacca, non lontana da richieste inglesi. Il #WHUFC attende anche la proposta dell’#ASRoma, che al momento è ferma. Dettagli tra poco su @siamo_la_Roma pic.twitter.com/ixQTuoI0Mj — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 31, 2023

Secondo quanto riporta Angelo Mangiante il club neroazzurro ha presentato un’offerta l’acquisto di Scamacca non lontana dalle richieste del club inglese. Il West Ham chiede circa 35 milioni per il trasferimento, preferibilmente a titolo definitivo e non in prestito, cosa che la Roma non può al momento garantire, mentre l’Inter avrebbe presentato agli Hammers un’offerta di circa 20-22 milioni di euro più bonus, cifra che potrebbe far vacillare gli inglesi, che aspettano comunque la mossa della Roma vista la volontà del calciatore.