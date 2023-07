Mourinho aspetta la Roma: 7 milioni di distanza e tempo quasi scaduto

Mourinho attende ancora la Roma, la distanza è ormai di soli 7 milioni di euro, ma il tempo è quasi scaduto per i giallorossi

Nel momento più decisivo di questa finestra di calciomercato la Roma appare in netta difficoltà. Dopo una partenza a razzo di Tiago Pinto, che è riuscito a portare nella capitale calciatori di livello, del calibro di Aouar e Ndicka a parametro zero, adesso il gm portoghese deve fare i conti con le complicazioni dovute al delicato momento a livello economico della società

.

Il mancato accesso in Champions League pesa ancora una volta sul bilancio del club, che avrebbe potuto incassare circa 50 milioni di euro dal raggiungimento di tale traguardo, ma non è l’unico fattore ad aver compromesso le operazioni in entrata. L’inglese Tammy Abraham era uno dei principali indiziati per la cessione, un suo ritorno in Premier League infatti sarebbe valso circa altri 40 milioni di euro, che sarebbero stati investiti sul mercato, ma il tremendo infortunio all’ultima giornata di campionato ha rimandato tutto probabilmente alla fine della prossima stagione, e probabilmente a cifre ridotte.

Qualcosa però sembra che si stia finalmente cominciando a muovere, per il calciatore ormai la distanza sembra essersi ridotta, con soli 7 milioni che separano domanda e offerta, ma il tempo è quasi scaduto e Mourinho continua ad aspettare la società.

Mourinho attende la Roma: distanza di soli 7 milioni, ma il tempo sta per scadere

Per completare la rosa alla Roma servono ancora un centrocampista ed un centravanti. Per quanto riguarda quest’ultimo i principali indiziati sono ancora Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, con quest’ultimo che resta ancora il favorito visto le complicazioni nell’affare che porterebbe allo spagnolo dell’Atletico Madrid.

Per il centrocampo invece, sfumata l’ipotesi Sabitzer, che si è unito ai tedeschi del Borussia Dortmund per circa 20 milioni di euro, il favorito resta Renato Sanches per il quale il Psg però chiede 20 milioni di euro. La Roma invece per ora è ferma sulla prima offerta presentata ai parigini, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, proposta che al momento non convince i francesi.

Il tempo comincia ad essere nemico dei giallorossi, il 20 agosto infatti ricomincerà il campionato e Moruinho aveva chiesto una rosa al completo per la fine del ritiro in Portogallo, cosa che ormai appare difficilmente realizzabile e che non deve essere affatto piaciuta al tecnico portoghese, che però dal canto suo riconosce il buon lavoro svolto fino ad oggi, soprattutto nel cedere gli esuberi rientrando nei paletti imposti dalla Uefa senza dunque cedere alcun titolare.