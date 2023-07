Mourinho furioso e senza rinnovo: tutte le spine dello Special

Mourinho furioso, lo Special One ha tre spine che lo preoccupano e che non lo lasciano di certo tranquillo. Ecco quali sono i problemi

Il ritiro in Portogallo è ormai giunto alle battute finali. E nonostante si avvicini, pure, l’inizio del campionato, alla Roma manca un attaccante. Eppure si sapeva dallo scorso giugno che sarebbe servita una prima punta, dopo l’ultima giornata di campionato, visto l’infortunio di Abraham. Ma siamo al 31 luglio e ancora nulla è successo.

E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina c’è un Mourinho furioso: per tre motivo, fondamentalmente. Il primo è proprio questo immobilismo sul mercato che non ha portato né Morata – il preferito dello Special One – né Scamacca. Il tecnico sta cercando di dare un’impronta di gioco diversa alla sua squadra, cercando soprattutto di alzare il livello qualitativo del gioco. Ma senza un attaccante in grado di pulire i palloni sporchi che potrebbero arrivare lì davanti non è semplice.

Mourinho furioso, il rapporto con Pinto

E poi c’è quel rapporto con Pinto che, a quanto pare, sarebbe ai minimi termini. Che è in Portogallo, ma è quasi invisibile visto che lavora dietro le quinte seguendo le indicazioni che arrivano dalla società. Al gm ha spiegato in tutti i modi quello che gli serve, ma per il momento non è stato proprio accontentato. E poi c’è un’altra questione assai delicata che unisce, appunto, sia il tecnico sia il dirigente delegato sul mercato.

Il rinnovo contrattuale non è c’è. E nemmeno c’è stata l’offerta spiega il Corriere. Sia il tecnico sia Pinto sono in scadenza e probabilmente inizieranno la stagione senza avere la certezza di rimanere a Roma il prossimo anno. Una situazione anche questa che deve essere risolta nel minor tempo possibile. Una situazione che nasconde delle insidie.